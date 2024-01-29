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الأوقاف تحذر الراغبين في التسجيل للحج من التعامل مع سماسرة شركات الحج غير الرسمية

1/29/2024 6:10:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- حذر مدير عام الحج والعمرة محمود حمد الراغبين في التسجيل للحج لهذا الموسم 2024-1445 من التعامل مع شركات الحج غير الرسمية للحصول على تأشيرة حج.

وأضاف حمد، أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية هي الجهة الرسمية الوحيدة والمعتمدة من وزارة الحج السعودية، لإصدار تأشيرات الحج، وأن جميع ما يتم الترويج له على منصات التواصل من بعض الشركات بالقدرة على إصدار تأشيرات حج ما هو إلا تضليل للمواطنين.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف ستقوم بملاحقة جميع السماسرة والشركات الوهمية وفق الإجراءات القانونية والرسمية المتبعة، وأنها ستقوم بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لمنعهم من ممارسة هذا التضليل على المواطنين.

وأوضح أن آلية تسجيل حجاج المحافظات الشمالية لهذا الموسم تسير وفق الخطة الموضوعة وسط إجراءات سهلة وسلسة، وأن التسجيل سيستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 31/1/2024 من خلال الموقع الإلكتروني ، أو من خلال زيارة مديريات وزارة الأوقاف.



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