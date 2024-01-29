الأوقاف تحذر الراغبين في التسجيل للحج من التعامل مع سماسرة شركات الحج غير الرسمية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- حذر مدير عام الحج والعمرة محمود حمد الراغبين في التسجيل للحج لهذا الموسم 2024-1445 من التعامل مع شركات الحج غير الرسمية للحصول على تأشيرة حج.
وأضاف حمد، أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية هي الجهة الرسمية الوحيدة والمعتمدة من وزارة الحج السعودية، لإصدار تأشيرات الحج، وأن جميع ما يتم الترويج له على منصات التواصل من بعض الشركات بالقدرة على إصدار تأشيرات حج ما هو إلا تضليل للمواطنين.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف ستقوم بملاحقة جميع السماسرة والشركات الوهمية وفق الإجراءات القانونية والرسمية المتبعة، وأنها ستقوم بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لمنعهم من ممارسة هذا التضليل على المواطنين.
وأوضح أن آلية تسجيل حجاج المحافظات الشمالية لهذا الموسم تسير وفق الخطة الموضوعة وسط إجراءات سهلة وسلسة، وأن التسجيل سيستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 31/1/2024 من خلال الموقع الإلكتروني ، أو من خلال زيارة مديريات وزارة الأوقاف.
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