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شولتس والسيسي يتفقان على دعم دخول المساعدات لغزة

1/29/2024 6:10:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) برلين/PNN- قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، إن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفقا في اتصال هاتفي على أهمية السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال المتحدث في بيان "اتفق المستشار والرئيس على أنه في الصراع بين إسرائيل وحماس هناك حاجة ملحة لتحسين سبل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوفير الإمدادات للفلسطينيين بشكل كبير".

جاءت دعوة الزعيمين في الوقت الذي أوقف فيه عدد آخذ في التزايد من الدول، من بينها ألمانيا، المدفوعات لوكالة مساعدات تابعة للأمم المتحدة للفلسطينيين ردًّا على اتهامات من إسرائيل بأن بعض موظفيها متورطون في هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.


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