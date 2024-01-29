دبي تستقطب 13 معسكرًا دوليًا بمجمع حمدان الرياضي خلال أسبوعين

تواصل دبي استقطاب المزيد من المعسكرات التدريبية الرياضية الدولية للفرق والمنتخبات في مختلف الرياضات، التي تتدرب استعدادًا لخوض منافسات البطولات العالمية وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتحرص على التدريب في دبي نظراً لأهمية المعسكرات التي تقام في دبي، وفائدتها الكبرى على الاستعدادات، ورغبة الجميع بالحضور إلى دبي تحديداً، وللاستفادة من روعة الطقس فيها وتميز المنشآت السياحية والرياضية والمرونة في حركة السفر والتنقل والاستمتاع بجودة الحياة.

واستضاف مجمع حمدان الرياضي 13 معسكرًا تدريبيًا دوليًا لمنتخبات وفرق السباحة والغطس وكرة الماء والسباحة الفنية خلال أسبوعين فقط في شهر يناير الجاري، من دول أمريكا، والبرازيل، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلاندا، والمجر، وأوكرانيا، واليونان، وإيطاليا، وتونس، وكرواتيا، وضمت المعسكرات التدريبية نخبة من أقوى الرياضيين من بينهم 19 بطلًا أولمبيًا و67 بطل عالم، بالإضافة إلى طواقم المدربين والفنيين والمعالجين، وكثفت المنتخبات تدريباتها استعدادًا لخوض منافسات بطولة العالم للألعاب المائية التي تقام في فبراير 2024، واستعدادًا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن أبرز الأبطال العالميين الذين شاركوا في معسكر المنتخب الأمريكي للغطس كل من البطل الأولمبي أندرو كابوبيانكو الحاصل على فضية أولمبياد طوكيو 2020، وجيسيكا باراتو الحاصلة على فضية أولمبياد طوكيو 2020، وبرونزية بطولة العالم في اليابان 2023، و ديلاني شنيل الحاصلة على فضية أولمبياد طوكيو 2020، وفضية بطولة العالم اليابان 2023، كما ضم منتخب أوكرانيا للسباحة الفنية لاعبات أولمبيات وبطلات عالميات من أبرزهن البطلة مارتا فاديميڤنا، والبطلة ڤيرونيكا هريشكو، والبطلة انهيلينا اوڤتشينيكوڤا.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في معسكر المجر للسباحة البطلة بوجلاركا كاباس الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو 2016، و15 ميدالية ذهبية في بطولات العالم وأوروبا و14 فضية في أولمبياد الشباب وكأس العالم وأوروبا و15 برونزية في مختلف البطولات، واجنا كيسيلي الحاصلة على 3 ذهبيات في أولمبياد الشباب و22 ذهبية في مختلف البطولات العالمية والأوروبية و11 فضية و11 برونزية، ومن منتخب كندا البطلة العالمية باميلا وير الحاصلة على 49 ميدالية ملونة في مختلف البطولات العالمية،

كما شارك في المعسكر الأسترالي للغطس البطلات الأولمبيات الأستراليات ماديسون كيني، وأنابيل سميث، وميليسا أولي الحاصلات على ميداليات برونزية في أولمبياد ريو 2016 والعديد من الميداليات الملونة في مختلف البطولات العالمية، كما يعسكر المنتخب اليوناني لكرة الماء الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 نهاية الشهر الجاري.

وأصبح مجمع حمدان الرياضي، وجهة مفضلة للعديد من المنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين من مختلف الجنسيات وجميع الرياضات لإقامة معسكرات ناجحة أسفرت عن حصول عدد منهم على ميداليات أولمبية، حيث يستقطب المجمع عشرات الآلاف من الرياضيين ومن بينهم فائزين بثلاث ميدالية ذهبية و5 فضيات في الدورات الأولمبية يتقدمهم السباح الجنوب أفريقي تشاد لي كلو، والسباحة اليابانية ري كانتو، وبطل الريشة الطائرة الدنماركي فيكتور أكسلسين، وكذلك فائزين بتسع ميداليات ذهبية في بطولات عالم وثلاث فضيات وبرونزية يتقدمهم نجم الغطس الفرنسي جاري هانت، ونجمة السباحة الإيقاعية الروسي أنستازيا أخيبوفيسكايا، والعديد من النجوم.

وتتنوع الألعاب الرياضية التي يحتضنها المجمع بواقع 28 رياضة هي: السباحة، والسباحة الإيقاعية، وكرة الماء، والغوص الحر، والهوكي تحت الماء، والرجبي تحت الماء، والمبارزة، والجمباز، والغطس، والغوص، والكارتينج، والدراجات الهوائية، والجري، والريشة الطائرة، والدواثلون، والأكواثلون، والترياثلون، وكرة السلة، والكرة الطائرة، ومصارعة الكوشتي، والكاراتيه، واللياقة البدنية، والخماسي الحديث، وتايكوندو، وتنس، والملاكمة، ورفع الأثقال، وتنس طاولة.

ويواصل مجلس دبي الرياضي العمل بالتعاون مع مختلف المؤسسات من داخل الدولة وخارجها، ومع المنظمين، لتسهيل حضور الفرق والرياضيين العالميين والدخول في معسكرات تدريبية، نظراً لتوافر المنشآت الرياضية العالمية، وجميع عوامل الجذب التي تتضمن سهولة الوصول والحركة، وتوافر المنشآت الفندقية ومراكز التسوق والترفيه الشهيرة، إلى جانب روعة الطقس، وجميع فرص الاستمتاع بجودة الحياة.

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