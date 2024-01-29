حمد المرر رئيساً تنفيذياً لمجموعة «ايدج»

أعلنت "ايدج" تعيين حمد المرر عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة، بدءاً من 1 فبراير. وينتقل المرر إلى منصبه الجديد على رأس مجموعة "ايدج" بعد أربع سنوات قضاها ضمن فريق الإدارة العليا للمجموعة، حيث تولى سابقاً رئاسة قطاع الصواريخ والأسلحة.

ويتقلّد المرر مهامه الجديدة خلفاً لمنصور الملا، الذي يعود إلى مجموعة أبوظبي التنموية القابضة بعد عامين ناجحين قضاهما في "ايدج" على أساس الإعارة الإدارية.

واستناداً إلى مهاراته القيادية وخبرته الواسعة ضمن قطاع الدفاع في الدولة، ليتولى المرر قيادة المجموعة نحو المرحلة التالية من تطورها كإحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، كما سيتولى قيادة التوجه التجاري والاستراتيجي للمجموعة نحو تنويع محفظتها من الحلول والخدمات المتقدمة تقنياً، وتوسيع نطاق قدراتها عبر مختلف القطاعات ضمن المجالين الدفاعي والمدني.

وقال فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايدج: "يحظى حمد المرر بقدر هائل من الاحترام والثقة ضمن قطاعي الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة المزدهرين في دولة الإمارات، ويمتلك خبرات ومعرفة تجارية واسعة، بعدما قاد بنجاح باهر قطاع الصواريخ والأسلحة، إلى جانب توليه سابقاً مناصب قيادية عليا ضمن ذلك المجال".

وأضاف: "نحن على ثقة تامة بأنه سيقود ايدج إلى حقبة جديدة من النمو الدولي في وقت تعمل فيه على تنويع قدراتها واستكشاف فرص جديدة ستمكّن المجموعة من تحقيق أهدافها وتوطيد مكانتها الرائدة عالمياً في تصميم وتصنيع الجيل المقبل من المنتجات والحلول والخدمات عبر المجالات الجوية والبرية والبحرية والفضائية".

وتابع قائلاً: "باسم جميع أعضاء مجموعة ايدج، أشكر منصور الملا على الإنجازات المهمة التي حققها خلال فترة عمله ومساهمته الفعالة في نجاح المجموعة، إذ كان له دور بالغ الأهمية في المكانة التي تحظى بها ايدج اليوم كمؤسسة رائدة ومبتكرة تتميز بقدراتها التكنولوجية في التصنيع الدفاعي المتقدم وتطوير قوى عاملة عالية المهارات. ونتمنى لكل من منصور وحمد التوفيق والنجاح في مهامهما الجديدة".

واستهلت ايدج عام 2024 كتكتل ديناميكي وسريع النمو يضم 25 شركة، مع محفظة موسعة تضم 160 من الحلول والخدمات متقدمة، وقوة عاملة تضم أكثر من 10 آلاف من أصحاب المهارات العالية من 88 جنسية، وحضور يغطي أكثر من 50 دولة، وسجل طلبيات محلية ودولية تتخطى 5 مليارات دولار، ثلثها لأغراض التصدير.





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