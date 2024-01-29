بضغوط أمريكية... إسرائيل توافق على زيارة وفد أممي لشمال غزة

وافق مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي على إرسال وفد تابع للأمم المتحدة لزيارة شمال غزة، لتحديد ما هو مطلوب من أجل عودة المدنيين إلى المنطقة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية التي أوردت النبأ اليوم الاثنين، بأن الموافقة على الزيارة جاءت بضغوط أمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن موافقة إسرائيل على الزيارة كانت مشروطة بأن يقوم الوفد الاممي قبل الدخول إلى غزة، بزيارة المستوطنات الحدودية المحيطة بقطاع غزة للتعرف على حجم "الدمار الذي خلفته مجزرة حماس"، وأن يشارك ممثل أمريكي في الوفد، بالإضافة إلى توضيح إسرائيلي بألا تعني الزيارة إمكانية عودة سكان غزة الذين تم إجلاؤهم من شمال القطاع، في هذه المرحلة.





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