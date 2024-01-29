بضغوط أمريكية... إسرائيل توافق على زيارة وفد أممي لشمال غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
وافق مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي على إرسال وفد تابع للأمم المتحدة لزيارة شمال غزة، لتحديد ما هو مطلوب من أجل عودة المدنيين إلى المنطقة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية التي أوردت النبأ اليوم الاثنين، بأن الموافقة على الزيارة جاءت بضغوط أمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن موافقة إسرائيل على الزيارة كانت مشروطة بأن يقوم الوفد الاممي قبل الدخول إلى غزة، بزيارة المستوطنات الحدودية المحيطة بقطاع غزة للتعرف على حجم "الدمار الذي خلفته مجزرة حماس"، وأن يشارك ممثل أمريكي في الوفد، بالإضافة إلى توضيح إسرائيلي بألا تعني الزيارة إمكانية عودة سكان غزة الذين تم إجلاؤهم من شمال القطاع، في هذه المرحلة.
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