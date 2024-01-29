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بوتين يترشح لانتخابات الرئاسة

1/29/2024 6:00:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية اليوم الاثنين قولها إن اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسجل كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 15 وحتى 17 مارس.

ويتوقع مؤيدون ومعارضون على حد سواء فوز بوتين بولاية جديدة مدتها ست سنوات وإذا أكملها فستكون فترة حكمه هي الأطول في روسيا منذ القرن الثامن عشر.

وأمام المرشحين المحتملين، ومن بينهم المرشح المناهض للحرب بوريس ناديجدين، مهلة حتى يوم الأربعاء لجمع العدد المطلوب من توقيعات المؤيدين لدعم ترشحهم وحملاتهم الانتخابية.

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