بسبب أزمة الدولار في مصر.. الزمالك يلجأ إلى «سبائك الذهب» لحل قضاياه

قدم مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة حسين لبيب، أوراق اعتماده أمام جماهير النادي الأبيض بشكل رسمي، بعدما نجح في حل أهم أزمات القلعة البيضاء، التي عانى منها النادي طوال الفترة الماضية، بدفع قيمة الغرامات المستحقة على الزمالك، لدى العديد من الجهات الخارجية، بالتالي رفع عقوبة إيقاف القيد المفروضة على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسيتمكن مسؤولو الزمالك من إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما حرم النادي الأبيض من القيد خلال آخر فترتين.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ «البيان»، أن خزينة النادي الأبيض تكبدت حوالي 2 مليون و750 ألف دولار، ما يقرب من 84 مليون جنيه مصري بالسعر الرسمي، و189 مليون جنيه بسعر السوق السوداء.

وأكد المصدر أن مجلس الزمالك، نجح في توفير قيمة الغرامة، بعد الاستعانة بعدد من محبي النادي الأبيض، في مقدمتهم ممدوح عباس رئيس النادي السابق، وعائلة العدل المعروفة، وهاني العتال نائب رئيس الزمالك السابق، وعمرو الجنايني عضو مجلس النادي السابق ورئيس لجنة اتحاد الكرة المصري السابق.

وقال المصدر أن عدد من أعضاء من مجلس إدارة الزمالك الحالي، تحملوا جزء من قيمة الغرامة أيضًا، وهم حسام المندوه، وهاني شكري، وهاني برزي، وحسين السيد، كما نجح مجلس إدارة النادي، في الحصول على قرض من أحد البنوك.



وأكد المصدر، أن هناك أكثر من مشكلة واجهت أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، على رأسها توفير عملة الدولار لدفع قيمة الغرامات، خاصة المتعلقة بنادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر الفترة الحالية، ويأتي على رأسها توفير العملات الأجنبية، حتى ظهرت فكرة كانت بمثابة كلمة السر في حل أزمة توفير "العملة الصعبة"، تتمثل في تحويل القيمة المالية المطلوبة لسداد الغرامة إلى سبائك ذهب، وإرسالها إلى النادي البرتغالي بعد الحصول على الموافقات الحكومية.

ويتفاوض مسؤولو الزمالك خلال الفترة الحالية مع أكثر من لاعب، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية، وتدعيم صفوفه بلاعبين جدد بعد نهاية أزمة القيد، حيث توصل مسؤولو النادي لاتفاق مع يوسف حسن لاعب وسط بلدية المحلة لضمه ثلاثة مواسم ونصف، بعد ظهوره بمستوى جيد في الموسم الحالي، وتشهد الفترة الحالية مفاوضات مكثفة مع إدارة بلدية المحلة لضم لاعب الزمالك السابق بصورة رسمية، كما يستهدف الزمالك ضم عمر وائل لاعب بيلينينسش البرتغالي، ولاعب منتخب الشباب مواليد 2005، حيث تجرى مفاوضات مكثفة مع اللاعب، خاصة أنه سينضم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع ناديه البرتغالي.

واتفق الزمالك مع نظيره طلائع الجيش على ضم محمد شحاتة، في الانتقالات الشتوية الجارية، وحصل مسؤولو النادي الأبيض على توقيع أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق لمدة 3 مواسم ونصف، واللاعب سيخضع للكشف الطبي، على أن يعلن الزمالك بعدها عن الصفقة رسميًا، وتم التوصل لاتفاق مع نادي طنطا على ضم محمد عاطف، مقابل 4 ملايين جنيه، وستكون هناك بنودًا في التعاقد تمنح طنطا امتيازات بقيمة 3 ملايين جنيه حال انضمام اللاعب إلى صفوف منتخب مصر أو تسجيله 10 أهداف بقميص الزمالك، و20% لطنطا من إعادة بيعه حال رحيله عن الأبيض.

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