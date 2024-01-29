لماذا توقف روسيا تشغيل شبكات الجيل الرابع ليلاً؟

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، أن وزارة التنمية الرقمية الروسية أمرت بإغلاق شبكات الجيل الرابع في المنطقة الشمالية الغربية في روسيا ليلا حتى تتمكن وكالات إنفاذ القانون من تنفيذ أعمالها، بما في ذلك ضبط الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة.

وأعلنت سلطات مناطق لينينغراد ونوفغورود وبسكوف أنه سيتم إيقاف تشغيل شبكات الجيل الرابع ليلا حتى 30 يناير الجاري، حسبما ذكرت بلومبرغ للأنباء.

وقالت حكومة منطقة فورونيغ في وسط روسيا، لصحيفة كوميرسانت، إن أعمالا مماثلة تجري هناك أيضا، "وإنها مخطط لها على المستوى الاتحادي".

وأكد مسؤولون روس، في 22 يناير الجاري، أن هجوما بمسيرة استهدف ميناء أوست-لوجا المطل على بحر البلطيق تسبب في نشوب حريق في محطة تابعة لشركة "نوفاتيك" الروسية الرئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي.





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