لماذا توقف روسيا تشغيل شبكات الجيل الرابع ليلاً؟

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، أن وزارة التنمية الرقمية الروسية أمرت بإغلاق شبكات الجيل الرابع في المنطقة الشمالية الغربية في روسيا ليلا حتى تتمكن وكالات إنفاذ القانون من تنفيذ أعمالها، بما في ذلك ضبط الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة.
وأعلنت سلطات مناطق لينينغراد ونوفغورود وبسكوف أنه سيتم إيقاف تشغيل شبكات الجيل الرابع ليلا حتى 30 يناير الجاري، حسبما ذكرت بلومبرغ للأنباء.
وقالت حكومة منطقة فورونيغ في وسط روسيا، لصحيفة كوميرسانت، إن أعمالا مماثلة تجري هناك أيضا، "وإنها مخطط لها على المستوى الاتحادي".
وأكد مسؤولون روس، في 22 يناير الجاري، أن هجوما بمسيرة استهدف ميناء أوست-لوجا المطل على بحر البلطيق تسبب في نشوب حريق في محطة تابعة لشركة "نوفاتيك" الروسية الرئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي.
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