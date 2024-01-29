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شرطة أبوظبي تفعل مخالفات السرعة الدنيا على طريق الشيخ محمد بن راشد

1/29/2024 5:27:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي أن منظومة "السرعة الدُنيا" على طريق الشيخ محمد بن راشد بالاتجاهين على المسارين السريعين "الحارتين الأولى والثانية من اليسار فقط" حيث إن السرعة القصوى ستكون 140 كلم/الساعة والسرعة الدُنيا 120 كلم الساعة، وأن ضبط المخالفين من السائقين ومستخدمي الطريق لمن يقودون بأقل من سرعة 120كلم/الساعة ستكون من خلال مخالفة "قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق إن وجدت" وقيمتها 400 درهم.

وأشارت إلى أن المسار الثالث المحدد سرعته بـ 140كلم / الساعة والمسار الأخير المسموح باستخدامه من قبل المركبات الثقيلة لن تشملهما مخالفات الحد الأدنى للسرعات وحثت السائقين على ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة من أجل سلامة الجميع.

وأكدت أن الهدف من تفعيل السرعة الدُنيا هو تعزيز سلامة السائقين وإلزام المركبات البطيئة بالسير على الحارات اليُمنى وإفساح الطريق دائمًا للمركبات ذات الأفضلية القادمة من الخلف أو من جهة اليسار.


وشددت على أهمية الانتباه، وعدم تغيير المسار إلى المسارات الأخرى إلا بعد التأكد من خلو الطريق، والانتقال في حالة وجود مسافة كافية بينهم وبين المركبات الأخرى، بما يمكنهم من الانتقال بأمان إلى المسارات التي يقصدونها، والالتزام باستخدام الإشارات في حالة الانتقال إلى المسارات الأخرى.


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