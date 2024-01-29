انطلاق معرض الصحة العربي 2024 بمشاركة محلية وعالمية واسعة

انطلقت الدورة التاسعة والأربعون لمعرض الصحة العربي 2024 في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024 بمشاركة محلية وعالمية واسعة.

ويحظى المعرض هذا العام بحضور ما يزيد على 3450 شركة عارضة من 180 دولة حول العالم، إلى جانب حضور نحو 3600 مندوبي مؤتمرات، وآلاف الزيارات من مختلف بقاع العالم إلى ما يقارب الـ 10 مؤتمرات، وستشتمل هذه المؤتمرات على أكثر من 165 جلسة، و330 متحدثًا.

تستعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة – أبوظبي وهيئة الصحة بدبي خلال المشاركة في المعرض حزمة من المبادرات المبتكرة والخدمات الصحية الرقمية، ضمن منصة وطنية موحدة تحت شعار "صحة الإمارات"، لإبراز مبادراتها الحالية والمستقبلية، لتطوير نظام القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، بما يعزز من تنافسيته ومرونته وفعاليته، ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة في الاستدامة والتنافسية والريادة لتعزيز جودة الحياة.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز