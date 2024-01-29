«الإمارات للألمنيوم» ترفع نسبة المواطنات ببرامج التدريب الفنية إلى 20%

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، أن نسبة المواطنات الملتحقات ببرامج التدريب الفنية التابعة لها بلغت 20% خلال العام الأول منذ فتح باب الالتحاق بها للنساء لتعزيز دورهن الاستراتيجي وتمكينهن في مختلف المهن الصناعية.

وتعمل برامج التدريب الوطنية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية وتمكينهم من القيام بأدوار فنية وتشغيلية. وقد تخرج أكثر من 5.000 مواطن إماراتي من هذه البرامج منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 1982، وانضمت أول امرأة إلى البرامج التدريبية الفنية في نوفمبر 2022.

وقامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتعيين نحو 75 متدرباً في برامج التدريب الوطنية التابعة لها خلال العام 2023. وتتراوح مدة برامج التدريب الوطنية التابعة للشركة ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وتوفر التدريب النظري والعملي في أقسام الصيانة أو مصاهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أو محطات الطاقة أو محطات تحلية المياه التابعة لها.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تركز شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير المواهب المحلية وبشكل خاص على تمكين دور المرأة في هذا القطاع الصناعي المتنامي بصفتها شركة صناعية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما نطمح بأن نصبح جهة العمل المفضلة في هذا القطاع بحلول العام 2030. نستمر في وضع التوطين والتنوع بين الجنسين على رأس أولوياتنا، مع العمل على توفير المواهب التي نحتاجها لتعزيز أعمالنا والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لدولتنا خلال العقود المقبلة».

وقامت الإمارات العالمية للألمنيوم بتوظيف حوالي 120 مواطناً إماراتياً في عام 2023، منهم 37 امرأة، وتخطت نسبة الموظفين الجدد التي تقل أعمارهم عن 35 عاماً حوالي 95%. وتركز الشركة على جذب الشباب والشابات المواطنين في بداية مراحل حياتهم المهنية وتنمية قدراتهم، كما توفر فرص التوظيف لأصحاب الخبرات الوطنية للمشاركة في مسيرة تنمية القطاع الصناعي للدولة.

وبلغ معدل التوطين في الشركة 42.6% بحلول نهاية عام 2023، وهي أحد أعلى معدلات التوطين مقارنة بأي شركة صناعية كبرى، نظراً لعدد الوظائف التشغيلية.

وتهدف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تسريع معدلات التوطين خلال الأعوام المقبلة من خلال زيادة نسبة المواطنين الإماراتيين في فريق عملها بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 48% بحلول عام 2026، ما يعني أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تتوقع توظيف حوالي 500 مواطن ومواطنة على مدى السنوات الثلاث المقبلة تماشياً مع متطلبات نمو الشركة ومعدل دوران العمالة.

وقامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتوظيف 30 متدرباً في برامج تدريب الخريجين التابعة لها في العام 2023 من ضمنهم 17 امرأة. ويتلقى الخريجون الجامعيون ما بين 18 شهراً و24 شهراً من التدريب لتزويدهم بالمهارات اللازمة لتولي مناصب قيادية في الشركة أو في العمليات الصناعية.

ويعمل حالياً حوالي 1.200 مواطن إماراتي في الشركة وتقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 سنة.

وتتعاون شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مع كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة التمكين الحكومي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بهدف إلحاق الشباب الإماراتي في برامج التدريب الوطنية المختلفة للشركة.

وتوظف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 470 امرأة في دولة الإمارات، تشغل أكثر من 160 امرأة منهن وظائف تشغيلية بالعمليات. وتهدف الشركة إلى زيادة نسبة النساء في المناصب الإشرافية إلى 25% بحلول عام 2025، وتتطلع إلى أن يصل إجمالي نسبة المناصب التي تتولاها النساء في الشركة إلى 15% بحلول العام 2026.

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