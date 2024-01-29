«دبي للاستثمار» تساهم بـ 34.3% من رأسمال «جلوبال فيرتيلتي»

أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، عن استثمارها في شركة جلوبال فيرتيلتي بارتنرز، المزود لخدمات مراكز الخصوبة وعلم الوراثة الإنجابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بنسبة 34.3%من رأسمال الشركة.

وكانت شركة جلوبال فيرتيلتي بارتنرز (GFP) قد نجحت في تأمين حوالي 60 مليون دولار من تمويل أسهم رأس المال، ما يمنحها الدعم المالي اللازم لتوسيع شبكتها من مراكز الخصوبة وصحة المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتطلع شركة جلوبال فيرتيلتي بارتنرز إلى إنشاء شبكة رائدة لخدمات الخصوبة في المنطقة، وأن تحقق مكانة مميزة كواحدة من أفضل 10 شبكات على مستوى العالم. كما تمتد أهدافها وتطلعاتها إلى الإسهام في تعزيز أفضل الممارسات الطبية العالمية وتحقيق سمعة ومكانة عالمية في مجال علاجات الإخصاب وأطفال الأنابيب وتأخر الحمل ورعاية صحة المرأة.

وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»: «تشكل عملية الاستثمار في شركة جلوبال فيرتيلتي بارتنرز، الاستثمار الاستراتيجي الرابع لشركة دبي للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وتمثل خطوة جوهرية في إطار استراتيجية التنويع المتواصلة التي تعتمدها المجموعة في محفظتها. ونحن متحمسون لهذه الشراكة مع فريق ملتزم يضم خبراء متمرسين في مجال طب الإخصاب. وتعكس استثماراتنا هذه، إيماننا العميق بالإمكانيات التي يتمتع بها هذا القطاع الواعد والمجزي للاستثمارات. وتتطلع دبي للاستثمار، من خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي، إلى توفير الدعم لخطط النمو الطموحة لشركة GFP، وإلى تعزيز التزام المجموعة بتحديد وصياغة مستقبل الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية».

وقال مجد أبو زنط، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GFP: «نحن ممتنون للدعم السخي من شركة «دبي للاستثمار» وشركائنا المستثمرين الآخرين ونقدر التزامهم المشترك بإنشاء هذه الشبكة الرائدة من مراكز الإخصاب وصحة المرأة، والتي ستساهم في توفير خدمات صحية شاملة عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة. كما أننا نعمل على وضع وإرساء معايير جديدة في مجال الخصوبة وصحة المرأة والأمراض الوراثية من خلال التركيز على الأبحاث الطبية والابتكار، والاستثمار في الموارد البشرية وأحدث التقنيات والتكنولوجيا، ووضع احتياجات ومصلحة المرضى والعائلات أولاً.

وسيسمح لنا هذا التمويل بتنفيذ خططنا الاستراتيجية بوتيرة أسرع وبناء أساس وقاعدة قوية لنمو الشركة وتوسعها».

وستبدأ شركة جلوبال فيرتيلتي بارتنرز في المرحلة الأولى من أعمالها التشغيلية في المملكة العربية السعودية، لتقديم خدمات مختلفة للمرضى، بما في ذلك إدخال تقنيات جديدة بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع، وتحقيق نتائج سريرية استثنائية والمساهمة في خفض تكاليف العلاج. ويجري العمل حالياً على إنشاء أول مركز طبي لـ GFP في الرياض والذي سيتم افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام. وستساهم هذه المنشأة الجديدة في رفع مستوى معايير رعاية الخصوبة وعلم الوراثة الإنجابية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إرساء معيار جديد على مستوى المنطقة.

وستقوم شركة جلوبال فيرتيلتي بارتنرز ببناء عدد من مراكز الخصوبة وصحة المرأة وشبكة من العيادات الفرعية في جميع أنحاء المملكة والإمارات، على أن تنطلق الأعمال الإنشائية في هذه المراكز خلال الأشهر المقبلة. كما حددت الشركة سلسلة من عمليات محتملة لاستحواذ مراكز إخصاب رائدة في المنطقة، والتي ستتيح الفرصة لتسريع مسيرة النمو نحو إطلاق منصة إقليمية قوية.

وإلى جانب دبي للاستثمار، تشارك مؤسسات مرموقة في المملكة العربية السعودية والإمارات وعدد من المستثمرين الرائدين في تمويل رأس مال المجموعة وقد تولت شركة CH Stirling عملية تأمين تمويل أسهم رأس المال، بصفتها وكيل شركة GFP، بالإضافة إلى شركة King & Spalding التي تتولى المهمات الاستشارية.

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