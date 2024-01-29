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فنادق دبي تتصدر عالمياً في الإشغالات

1/29/2024 5:27:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت بيانات مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية أن دبي تصدرت المدن العالمية في الاشغال الفندقي خلال الفترة من 14 – 20 يناير الجاري بدعم من ارتفاع الطلب على السياحة الترفيهية.

وبحسب بيانات المؤسسة وصل متوسط اشغال الفنادق في الإمارة إلى 82.9% مع ذروة الطلب على الغرف خلال موسم الفعاليات الترفيهية والحفلات الفنية.

وأفادت البيانات بأن متوسط سعر الغرفة الفندقي في دبي بلغ 193 دولاراً (708.3 دراهم)، بزيادة 4.5% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن بكين جاءت في المركز الثاني من حيث معدلات الإشغال، وحلت سيدني في المركز الثالث ثم باريس في المركز الرابع، تليها لندن في المركز الخامس، ثم طوكيو وتورنتو ومدريد وبرلين وبوينس آيرس وروما على التوالي.

وكشفت العديد من التقارير العالمية المتخصصة أن قطاع السياحة في دبي واصل انتعاشه، كما واصل تجاوزه لمستويات أدائه المعهودة قبل تفشي جائحة «كوفيد 19» بدعم من الفعاليات الترفيهية والتسويقية والمعارض.

وحرصت دبي على تقديم قيمة مضافة لزوارها من كافة أنحاء العالم والارتقاء بالمقومات والأسس الكفيلة باستمرار هذا الأداء القوي لقطاع السياحة، بما يضمن لزوار دبي قضاء أوقات ممتعة خلال إقامتهم في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية رائدة، وتحقيق أهدافها الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين في العالم.


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