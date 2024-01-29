أصابهم بالذهول .. يتصل بعائلته أثناء عملية تشريح الجثة

تلقت عائلة رجل هندي "كانت تعتقد أنه توفي في ظروف غامضة" مفاجأة مذهلة عندما اتصل بهم أثناء عملية تشريح جثته المفترضة.

بدأت الأحداث يوم أول أمس الجمعة، عندما اكتشف قرويون جثة متفحمة بشدة بالقرب من محول كهرباء في حقل زراعي يملكه تاجر الحبوب كيتامالا بوسايا "المتوفى" وفقا لموقع news9live.

وأدى اكتشاف حذاء بوسايا بالقرب من الجثة المتفحمة إلى أنها تعود إلى تاجر الحبوب وأثارت شكوكاً بأن جريمة غامضة أدت إلى مقتله.

وقام القرويون على الفور بإبلاغ أقارب بوسايا وأبلغوا الشرطة، ولدى وصول عناصر الشرطة إلى المكان، قامت بالإجراءات اللازمة لنقل الجثة إلى المستشفى لإجراء التشريح.

أثناء عملية تشريح الجثة، تلقى أقارب بوسايا مكالمة من رقم مجهول أصابتهم بالذهول حيث تبين أن المتصل ليس سوى بوسايا نفسه، وأخبرهم أنه على قيد الحياة وطلب منهم أن يأتوا لأخذه، فهرعت العائلة لإعادته حياً إلى مسكنه.

وروى بوسايا قصة عجيبة حيث أكد أنه رأى ثلاثة أشخاص مجهولين يسكبون البنزين على جثة ويشعلون النار فيها في مزرعته الليلة السابقة، وعندما حاول التدخل لمنعهم، اعتدوا عليه وتركوا حذاءه بالقرب من الجثة المحترقة ثم أخذوه بسيارة إلى مكان غير معلوم.

وادعى بوسايا أنه فقد وعيه أثناء الاعتداء، ثم وجد نفسه فيما بعد ملقى في أحد الحقول الزراعية، فقام بالاتصال بأقاربه مستعيراً هاتف أحد المارة.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث الغريب. وحتى الآن، لا تزال هوية الجثة المتفحمة التي تم اكتشافها في المشهد الأولي مجهولة.



