الإمارات وجهة العالم في فبراير 2024

تتحول الإمارات في شهر فبراير المقبل إلى الوجهة الأولى للأحداث والفعاليات ذات الطابع الدولي عبر استضافة مجموعة من المؤتمرات والمعارض والأحداث الكبرى التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم.

وتعد الإمارات مركزا عالميا لاستضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات المتخصصة، ما يبرز جليا طوال شهر فبراير 2024، إذ تستضيف الدولة سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

- القمة العالمية للحكومات.

تعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل، فعاليات الدورة الـ 11 من القمة العالمية للحكومات، التي تقام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"؛ وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، بالإضافة إلى 120 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

وتضم أجندة الدورة الجديدة من القمة 6 محاور رئيسة، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية.

ويتحدث في القمة 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

- المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية.

تستضيف العاصمة أبوظبي فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، التي تقام في الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024، بحضور وزراء وممثلون بارزون من 164 دولة وتكتلا جمركيا هم أعضاء منظمة التجارة العالمية.

ويعد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي ينعقد مرة كل عامين الهيئة العليا لصنع واتخاذ القرارات داخل المنظمة.

- حوار الحضارات والتسامح.

ينظم مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح على مدار يومي 20 و21 فبراير المقبل، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش وبدعم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة.

ويستقطب الحدث، أكثر من 50 متحدثا و2000 مشارك من داخل الدولة وخارجها، ويستعرض موضوعات متنوعة مثل تبادل التجارب التاريخية، ودور الثقافة في تعزيز التعايش، وأهمية فهم واحترام الاختلافات الثقافية في المجتمعات المعاصرة.

- المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي.

تركز الدورة الـ 14 للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، التي تستضيفها أبوظبي من 6 إلى 8 فبراير المقبل، على صياغة الأسس اللازمة لمستقبل مستدام عبر مناقشة أبرز التحديات وأحدث الاستراتيجيات والحلول المبتكرة لتحفيز وقيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويوفر المنتدى، منصة عالمية لمناقشة أحدث التطورات والتوجهات الاقتصادية وترسيخ قيم السلام والعدالة والمساواة، ويسهم في ترسيخ الحوار وتبادل الأفكار والمعارف بين المسؤولين الحكوميين والأكاديميين وقادة الأعمال من أنحاء العالم للمشاركة في مناقشة أفضل الوسائل لصياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.

- "إنفستوبيا".

تشهد العاصمة أبوظبي انعقاد أعمال النسخة الثالثة من قمة "إنفستوبيا" خلال الفترة من 28 حتى 29 فبراير المقبل، تحت عنوان "الحدود الاقتصادية الناشئة: الاستثمار في قطاعات سريعة النمو في الاقتصاد الجديد".

وتشارك في الحدث مجموعة كبيرة من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي قرار ورواد أعمال.

- كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.

تستضيف دبي النسخة "12" من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير المقبل بمشاركة 16 من أفضل منتخبات العالم.

وكانت قرعة البطولة التي جرت في أكتوبر الماضي قد أسفرت عن عدة مواجهات قوية في الدور الأول الذي يضمّ أربع مجموعات تتنافس في كل منها أربع منتخبات، تليها أدوار ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة الختامية، وذلك على مدى 11 يوما في ملعب تم بناؤه خصيصاً للبطولة في حي دبي للتصميم.

- "جلفود 2024".

تنطلق في دبي خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير المقبل، الدورة الـ 29 من معرض جلفود 2024، الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، بمشاركة أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية والمشروبات من جميع أنحاء العالم لرسم الملامح المستقبلية للقطاع الذي يشهد تطوراً متسارعاً.

ويجمع المعرض نخبة من المؤثرين في مجال الأغذية حول العالم لعقد جلسات نقاشية وورش عمل حول تحديات الصناعة، تشارك فيها العلامات التجارية الكبرى في مجال الأغذية بجانب الحكومات من بلدان العالم المختلفة.

- مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية.

تنعقد أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية يومي 27 و28 فبراير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستقطب الحدث، الذي يحمل شعار "قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير"، حشد من المسؤولين والخبراء والرؤساء التنفيذيين من القطاعات والمجالات المختلفة حول العالم، كما يشكل منصة مثالية للتواصل بين المشاركين لتبادل الآراء، في خطوة تعكس الدور الرائد والحيوي الذي تلعبه الهيئات والجمعيات لخدمة احتياجات أعضائها وتحقيق طموحاتهم.

- "ستيب".

تحتضن دبي فعاليات الدورة الـ 12 من مؤتمر "ستيب Step Conference"، المتخصص في مجال التكنولوجيا،وذلك يومي 21 و22 فبراير المقبل، بمشاركة 500 شركة ناشئة ضمن أكثر من 500 اجتماع وجلسة نقاشية، فضلاً عمّا يزيد عن 150 شركة متخصّصة في رأس المال الاستثماري لإتاحة مصادر تمويل تُقدّر قيمتها بمبلغ 8.2 مليار دولار أمريكي.

وسيشهد الحدث، على مدار يومين، مشاركة 8 آلاف من الحضور من أنحاء العالم كافة، ما يساهم في ترسيخ مكانة دبي ضمن المشهد العالمي لقطاع التكنولوجيا.

- "عربية السيدات".

تستعد إمارة الشارقة لاحتضان الدورة السابعة من الحدث العربي الأهم على صعيد رياضة المرأة "دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات"، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة من 2 حتى 12 فبراير المقبل.

وكانت اللجنة المنظمة العليا للدورة، قد اعتمدت 8 ألعاب تتنافس فيها الفرق والأندية من البلدان العربية، وهي الكرة الطائرة، وكرة الطاولة، وكرة السلة، والرماية والقوس والسهم، والمبارزة، وألعاب القوى، والكاراتيه.

- "الشارقة لريادة الأعمال".

ينظم "مركز الشارقة لريادة الأعمال" (شراع) بمقره في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، يومي 3 و4 فبراير 2024، أعمال النسخة السابعة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" بمشاركة أكثر من 100 متحدث وقيادي في ريادة وصناعة الأعمال من 15 دولة ممن قدموا حلولاً رائدة في قطاعات اقتصادية متنوعة لمشاركة رحلات نجاحهم وسبل تجاوز التحديات التي واجهتهم موفرين لحضور المهرجان وزواره معلومات شاملة ورؤى ملهمة للنجاح في عالم ريادة الأعمال.

- "ترابط وتواصل".

يفتتح مهرجان فن رأس الخيمة 2024، برنامج فعالياته في قرية الجزيرة الحمراء التراثية يوم الجمعة 2 فبراير المقبل.

ويتركز برنامج المهرجان لهذا العام - حول موضوع "الحركة"، وسيوفر تجربة ثقافية غامرة تجمع بين التراث والحداثة من خلال عروضٍ منظمة لأكثر من مئة فنان، فضلاً عن مجموعة متنوعة من التجارب التعليمية الملهمة والمناقشات العامة والعروض الحية.

- "قمة العرب للطيران".

تستضيف رأس الخيمة يومي 27 و28 فبراير المقبل فعاليات الدورة الحادية عشرة من "قمة العرب للطيران".

وتجمع القمة التي تنعقد تحت شعار "استشراف مستقبل السفر"، نخبة من قادة القطاع وصناع القرار والخبراء والمبتكرين لتبادل المعرفة، وإقامة الشراكات، وإرساء معايير جديدة لمستقبل قطاع الطيران والسفر إقليمياً وعالمياً.





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