تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023

(MENAFN
- Palestine News Network )
الدوحة/PNN- ِانطلقت المرحلة الإقصائية من منافسات كأس آسيا 2023، وأصبحت الأمور أكثر إثارة، وبدأت بعض المنتخبات في حجز مقاعدها في الدور ربع النهائي للبطولة.
ويتواجد في دور الـ16، أكثر من منتخب عربي، حيث نجحت المضيفة، قطر في التأهل، إلى جانب الإمارات، فضلا عن العراق والأردن، إلى جانب السعودية، والبحرين كما تأهل منتخبا فلسطين وسوريا لأول مرة في تاريخهم.
بينما منتخبان عربيان فقط، لم ينجحا في التأهل، حيث تذيل لبنان ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، بينما في المجموعة السادسة والأخيرة، لم ينجح منتخب عمان في التأهل بتواجده في المرتبة الثالثة.
وأصبح منتخب أستراليا أول الواصلين إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023 بعد التغلب برباعية على إندونيسيا، لكن المفاجآت بدأت بإقصاء طاجيكستان لمنتخب الإمارات بضربات الترجيح.
المنتخبات المتأهلة لدور ربع نهائي كأس آسيا 2023
رسميا تأهلت المنتخبات الآتية لدور ربع نهائي كأس آسيا 2023:
طاجيكستان (العراق - الأردن)
أستراليا (السعودية - كوريا الجنوبية)
(إيران - سوريا) (البحرين - اليابان)
(قطر - فلسطين) (أوزبكستان - تايلاند)
موعد دور ربع نهائي كأس آسيا 2023
تبدأ منافسات دور ربع النهائي من كأس آسيا 2023 يوم الجمعة 2 فبراير 2024 بمواجهة بين طاجيكستان والفائز من مباراة العراق والأردن.
أما آخر مباراة في ربع النهائي فسوف تكون يوم السبت 3 فبراير بين الفائز من قطر و فلسطين ضد الفائز من أوزبكستان وتايلاند.
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