تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة/PNN- ِانطلقت المرحلة الإقصائية من منافسات كأس آسيا 2023، وأصبحت الأمور أكثر إثارة، وبدأت بعض المنتخبات في حجز مقاعدها في الدور ربع النهائي للبطولة.

ويتواجد في دور الـ16، أكثر من منتخب عربي، حيث نجحت المضيفة، قطر في التأهل، إلى جانب الإمارات، فضلا عن العراق والأردن، إلى جانب السعودية، والبحرين كما تأهل منتخبا فلسطين وسوريا لأول مرة في تاريخهم.

بينما منتخبان عربيان فقط، لم ينجحا في التأهل، حيث تذيل لبنان ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، بينما في المجموعة السادسة والأخيرة، لم ينجح منتخب عمان في التأهل بتواجده في المرتبة الثالثة.

وأصبح منتخب أستراليا أول الواصلين إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023 بعد التغلب برباعية على إندونيسيا، لكن المفاجآت بدأت بإقصاء طاجيكستان لمنتخب الإمارات بضربات الترجيح.

المنتخبات المتأهلة لدور ربع نهائي كأس آسيا 2023

رسميا تأهلت المنتخبات الآتية لدور ربع نهائي كأس آسيا 2023:

طاجيكستان (العراق - الأردن)

أستراليا (السعودية - كوريا الجنوبية)

(إيران - سوريا) (البحرين - اليابان)

(قطر - فلسطين) (أوزبكستان - تايلاند)

موعد دور ربع نهائي كأس آسيا 2023

تبدأ منافسات دور ربع النهائي من كأس آسيا 2023 يوم الجمعة 2 فبراير 2024 بمواجهة بين طاجيكستان والفائز من مباراة العراق والأردن.

أما آخر مباراة في ربع النهائي فسوف تكون يوم السبت 3 فبراير بين الفائز من قطر و فلسطين ضد الفائز من أوزبكستان وتايلاند.



