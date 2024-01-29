بعد تأجيلها بسبب الحرب.. استئناف محاكمة نتنياهو في قضايا فساد

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- تُستأنَف اليوم الاثنين، جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في قضايا الفساد المتهم بها منذ سنوات، وفق وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت صحيفة "معاريف" أنه كان من المقرر أن تُستأنَف تلك المحاكمات في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلا أن هجوم حماس وفصائل فلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، قبل ذلك بيومين، ضمن ما عرف بعملية "طوفان الأقصى"، أدّى إلى إرجاء المحاكمات وتغيير جدول أعمال الحكومة والمؤسسات الأخرى بشكل جذري.

وتشمل محاكمات اليوم شبهات الفساد التي تتعلق بقضية "بيزيك – واللا"، والتي اشتهرت باسم "ملف 4000".

كما تشمل جلسات اليوم قضية الفساد ذات الصلة بهدايا وعطايا غير قانونية حصل عليها نتنياهو وعائلته من رجال أعمال محليين وأجانب، وعرفت باسم "ملف 1000".

القضية الأولى التي يُحاكَم بها نتنياهو ترتبط بتورطه مع مالك موقع "واللا" الإخباري وشركة "بيزيك" للاتصالات" شاؤول إيلوفيتش، في صفقة مشبوهة.

ووفق الاتهام، كرَّس موقع "واللا" الشهير تغطيات إعلاميه لصالح تحسين صورة نتنياهو وعائلته، مقابل مزايا عديدة، حققت أرباحًا ضخمة لصالح شركة الاتصالات التي يملكها إيلوفيتش، والتي كانت شركة حكومية حتى تمت خصخصتها عام 2005.

وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت تطورات متلاحقة في تلك القضية، ولا سيما عقب إدلاء شاهد الإثبات نير حيفتس، مستشار وزارة الاتصالات الإسرائيلية الأسبق، بشهادته، في وقت كان فيه حيفتس يعد كاتم أسرار عائلة نتنياهو، وكان مستشارا لعائلة رئيس الوزراء لشؤون الاتصالات، في الفترة بين 2014 – 2017.

ودعمت شهادة حيفتس فرضية إبرام صفقة مشبوهة بين نتنياهو وإيلوفيتش، بمقتضاها حققت شركة "بيزك" للاتصالات أرباحًا مالية، بلغت مليار شيكل، مقابل تجميل صورة نتنياهو وعائلته.

وبالإضافة إلى شهادة حيفتس، عُدَّت شهادة كاتم أسرار نتنياهو الثاني، مدير عام وزارة الاتصالات شلومو فايبلر، في شباط/ فبراير 2018 مهمة للغاية؛ إذ وقَّع اتفاقًا مع النيابة العامة، بمقتضاه أصبح شاهد إثبات في القضية، وبدأ بالإدلاء بشهادات، قال مراقبون وقتها إنها قد تحمل إدانة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وخضع نتنياهو للتحقيق للمرة الأولى في شبهات الفساد، في 2 كانون الثاني/ يناير 2017، قبل أن يخضع للتحقيق الثاني بعد ذلك بثلاثة أيام، ومن ورائه زوجته سارة، وكذلك نجله يائير.

ومثل أفراد عائلة نتنياهو أمام وحدة التحقيقات التابعة للشرطة "لاهاف 433"، في قضية الهدايا والعطايا الضخمة التي حصلت عليها العائلة من رجال أعمال محليين وأجانب، ولا سيما تلك التي حصلت عليها العائلة من رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر.