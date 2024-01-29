هيئة الأسرى: شهادات تنكيل تعرض لها شبان لحظة اعتقالهم

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدرته، اليوم الإثنين، إفادات لمعتقلين يسردون من خلالها ما تعرضوا له من أذى جسدي ونفسي أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التحقيق التابعة للاحتلال.

وأفادت الهيئة من خلال محاميها، بأن محمد فوزي نعيرات تم اعتقاله بعد أن قامت قوة كبيرة من الجيش بمداهمة منزله وتفتيش محتوياته، وتم تعصيب عينيه وتكبيله بقيود بلاستيكية محكمة، وبقي على هذا الحال لمدة 3 ساعات حتى وصوله إلى معتقل حوارة.

وعن حالة المعتقل وائل بني عودة (44 عاما)، فقد اعتقله جيش الاحتلال وتم تعصيب عينيه بوضع شريط من القماش الأبيض ومخطط بخطوط سوداء، وتقييد يديه إلى الخلف بمربط بلاستيكي رفيع ذي حواف حادة، وبقي على هذا الحال من لحظة اعتقاله حتى وصوله إلى معتقل حوارة.

وأشارت الهيئة إلى أن مركز توقيف حوارة من أكثر المراكز سوءا، حيث يفتقر إلى أدنى المقومات المعيشية والآدمية، فإدارة المعتقل تتعمد حرمان المعتقلين المحتجزين فيه من الأغطية والملابس، وتقوم بتزويدهم ببطانيات قذرة تفوح منها رائحة الرطوبة، كذلك لا توفر لهم المياه الساخنة للاستحمام، وتحرمهم من وسائل التدفئة، فضلا عن إهمالهم طبيا وتركهم يعانون الأمراض.

يشار إلى أن عدد المعتقلين القابعين في مركز حوارة، تجاوز 100 معتقل.