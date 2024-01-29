الهلال الأحمر: الوضع الصحي في رفح كارثي

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الوضع الصحي في رفح جنوب قطاع غزة، كارثي ويزداد سوءا بشكل يومي في ظل تكدس مئات آلاف النازحين.
وقال الهلال الأحمر“لدينا عجز كبير في توفير المساعدات الإغاثية للعائلات النازحة في مدينة رفح”.
وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ اندلاعها، إلى 26083 شهيداً و64487 إصابة،وفقا لوزارة الصحة.
MENAFN29012024000205011050ID1107780140
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.