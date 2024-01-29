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الهلال الأحمر: الوضع الصحي في رفح كارثي

1/29/2024 5:16:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الوضع الصحي في رفح جنوب قطاع غزة، كارثي ويزداد سوءا بشكل يومي في ظل تكدس مئات آلاف النازحين.

وقال الهلال الأحمر“لدينا عجز كبير في توفير المساعدات الإغاثية للعائلات النازحة في مدينة رفح”.

وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ اندلاعها، إلى 26083 شهيداً و64487 إصابة،وفقا لوزارة الصحة.

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