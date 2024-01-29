صور- إطلاق النار على شاب.. وإصابة جندي بجراح خطيرة دهسا في حيفا

(MENAFN
- Palestine News Network )
حيفا/PNN- أصيب جندي بجراح خطيرة من جراء تعرضه للدهس فيما أطلق آخرون النار على شاب للاشتباه في تنفيذه عملية دهس وطعن قرب قاعدة لسلاح البحرية في مدينة حيفا، اليوم الإثنين.
وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن الاشتباه يدور عن عملية مزدوجة، حيث قام سائق مركبة بدهس جندي والخروج من المركبة محاولا الطعن وبحوزته بلطة قرب قاعدة سلاح البحرية في حيفا.
وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للجندي المصاب، وقد عانى جروحا خطيرة في أطراف جسده السفلية؛ فيما لم تعرف حالة الشاب بعد تعرضه لإطلاق نار.
يتبع...
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