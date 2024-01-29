صور- إطلاق النار على شاب.. وإصابة جندي بجراح خطيرة دهسا في حيفا

MENAFN - Palestine News Network ) حيفا/PNN- أصيب جندي بجراح خطيرة من جراء تعرضه للدهس فيما أطلق آخرون النار على شاب للاشتباه في تنفيذه عملية دهس وطعن قرب قاعدة لسلاح البحرية في مدينة حيفا، اليوم الإثنين.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن الاشتباه يدور عن عملية مزدوجة، حيث قام سائق مركبة بدهس جندي والخروج من المركبة محاولا الطعن وبحوزته بلطة قرب قاعدة سلاح البحرية في حيفا.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للجندي المصاب، وقد عانى جروحا خطيرة في أطراف جسده السفلية؛ فيما لم تعرف حالة الشاب بعد تعرضه لإطلاق نار.

يتبع...



