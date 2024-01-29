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إنتر يستعيد صدارة الدوري الإيطالي

1/29/2024 5:16:14 AM
(MENAFN- Amman Net) سجل اللاعب الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدفاً في الشوط الأول قاد به إنتر ميلان للفوز 1-صفر على مضيفه فيورنتينا مساء الأحد وعاد بالتالي لصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، علماً بأن إنتر تتبقى له مباراة مؤجلة.

وسجل مارتينيز هدف إنتر في الدقيقة 14 من المباراة إثر ركلة ركنية. وأتيحت أمام فيورنتينا فرصة التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة بداعي تعرض مبالا نزولا لعرقلة من قبل الحارس يان سومر، لكن البديل نيكولاس غونزاليس سدد كرة ضعيفة وتصدى لها الحارس.

وصعد إنتر مجددا إلى الصدارة رافعا رصيده إلى 54 نقطة ومتفوقا بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس صاحب المركز الثاني والذي خاض 22 مباراة حتى الآن مقابل 21 مباراة خاضها إنتر.

وتجمد رصيد فيورنتينا عند 34 نقطة في المركز الخامس، وتتبقى له مباراة مؤجلة أيضا.

وتعادل لاتسيو على أرضه أمام نابولي من دون أهداف، كما تعادل فيرونا مع فروزينوني بهدف لمثله. وفاز جنوى على ليتشي (2-1) ومونتسا على ساسوولو بهدف دون مقابل.

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