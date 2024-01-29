إنتر يستعيد صدارة الدوري الإيطالي

(MENAFN
- Amman Net) سجل اللاعب الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدفاً في الشوط الأول قاد به إنتر ميلان للفوز 1-صفر على مضيفه فيورنتينا مساء الأحد وعاد بالتالي لصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، علماً بأن إنتر تتبقى له مباراة مؤجلة.
وسجل مارتينيز هدف إنتر في الدقيقة 14 من المباراة إثر ركلة ركنية. وأتيحت أمام فيورنتينا فرصة التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة بداعي تعرض مبالا نزولا لعرقلة من قبل الحارس يان سومر، لكن البديل نيكولاس غونزاليس سدد كرة ضعيفة وتصدى لها الحارس.
وصعد إنتر مجددا إلى الصدارة رافعا رصيده إلى 54 نقطة ومتفوقا بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس صاحب المركز الثاني والذي خاض 22 مباراة حتى الآن مقابل 21 مباراة خاضها إنتر.
وتجمد رصيد فيورنتينا عند 34 نقطة في المركز الخامس، وتتبقى له مباراة مؤجلة أيضا.
وتعادل لاتسيو على أرضه أمام نابولي من دون أهداف، كما تعادل فيرونا مع فروزينوني بهدف لمثله. وفاز جنوى على ليتشي (2-1) ومونتسا على ساسوولو بهدف دون مقابل.
MENAFN29012024000209011053ID1107780112
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.