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نواب يطالبون الحكومة بالتأمين الصحي الشامل للمواطنين

1/29/2024 5:15:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب عدد من النواب، الحكومة بضرورة الوصول إلى التأمين الصحي الشامل نظرا لأهمية حصول جميع المواطنين على التأمين الصحي للعلاج في المراكز الصحية والمستشفيات.
وقال النواب خلال مناقشة الموازنة العامة لسنة 2023، اليوم الاثنين، إنه يجب تحسين وتطوير الخدمات الصحية للمواطن، لافتين إلى النواب محرجون أمام المواطنين بسبب حصر الإعفاءات الطبية الممنوحة لهم من الحكومة عند 10 إعفاءات.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب أثاروا في وقت سابق قضية الإعفاءات الطبية، داعين إلى وضع آلية حقيقية تضمن علاج المواطنين وخاصة مرضى السرطان والقلب بعدالة.
ويواصل مجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.




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