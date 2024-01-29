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الأمن: وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة إثر حادث إختناق

1/29/2024 5:15:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام بان كوادر الدفاع المدني في وسط عمان تعاملت اليوم مع حادث اختناق لثلاثة أشخاص من عائلة واحدة ناتج عن تسرب غاز المدفأة .


وبين الناطق الإعلامي بأنه نتج عن الحادث وفاتهم جميعاً حيث عملت طواقم الإسعاف على إخلائهم للمستشفى في حين تم فتح تحقيق بالحادث .
وتهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين ضرورة الإستخدام السليم لوسائل التدفئة وتفقد اسطوانات وخراطيم الغاز بإستمرار والعمل على تهوية المنزل بين الحين والآخر وعدم النوم و المدفأة مشتعلة


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