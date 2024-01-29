الأمن: وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة إثر حادث إختناق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام بان كوادر الدفاع المدني في وسط عمان تعاملت اليوم مع حادث اختناق لثلاثة أشخاص من عائلة واحدة ناتج عن تسرب غاز المدفأة .
وبين الناطق الإعلامي بأنه نتج عن الحادث وفاتهم جميعاً حيث عملت طواقم الإسعاف على إخلائهم للمستشفى في حين تم فتح تحقيق بالحادث .
وتهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين ضرورة الإستخدام السليم لوسائل التدفئة وتفقد اسطوانات وخراطيم الغاز بإستمرار والعمل على تهوية المنزل بين الحين والآخر وعدم النوم و المدفأة مشتعلة
MENAFN29012024000208011052ID1107780110
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.