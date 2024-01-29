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ضبط متسوّلة لديها خادمة في عمان

1/29/2024 5:15:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت وزارة التنمية الاجتماعية أن فرقها الميدانية تمكنّت من ضبط متسولة بالغة في إحدى مناطق العاصمة تبين أنها لديها خادمة .
ولفتت الوزارة، في بيان صادر عن مديرية الاتصال والاعلام، اليوم الإثنين، أن حالات التسوّل التي يتم ضبطها تثبت بعد التدقيق على واقع أسر المتسولين أنهم مقتدرين مالياً، ويمتهنون التسوّل من خلال استدرار تعاطف المواطنين، و ايهامهم بالفقر والعوز.
ونوّهت أن مكافحة التسوّل التي تقوم بها الوزارة تعتمد على وعي المواطن الأردني، وضرورة توجيه المساعدات للجهات الخيرية التي تعمل إلى ايصالها لمستحقيها من الأسر الفقيرة والعفيفة، وتستقبل الوزارة كذلك الملاحظات الواردة اليها المتعلقة بالمتسولين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (0793344330) والواتس آب.
وأضافت أن الوزارة تعمل من خلال فرقها الميدانية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة إلى مكافحة التسوّل، واجراء المقتضى القانوني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.




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