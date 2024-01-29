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استشهاد 122 صحفيا منذ بداية العدوان على غزة

1/29/2024 5:15:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي إن 122 صحفيا استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة قبل 115 يوما.
وأكد مراسل الجزيرة -في وقت سابق اليوم الاثنين- استشهاد الصحفي محمد عطا الله في قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.




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