استشهاد 122 صحفيا منذ بداية العدوان على غزة
التاريخ
1/29/2024 5:15:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المكتب الإعلامي الحكومي إن 122 صحفيا استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة قبل 115 يوما.
وأكد مراسل الجزيرة -في وقت سابق اليوم الاثنين- استشهاد الصحفي محمد عطا الله في قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
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