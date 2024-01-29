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زيلينسكي: تعداد الجيش الأوكراني 880 ألف فرد

1/29/2024 5:15:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن قوام الجيش الأوكراني يبلغ الآن حوالي 800 ألف فرد.
جاء ذلك في حديث زيلينسكي لقناة ARD، حيث قال، ردا على سؤال حول حجم الجيش الأوكراني: "لدينا 880 ألفا، لدينا مليون جندي. في الوقت نفسه لدينا 30 ألف شخص يعملون الآن، لا يمكنني ذكر العدد الدقيق. في الخارج لدينا 6.5-7.5 مليون شخص، ولا يمكنني إعطاء رقم محدد".


وسبق أن حدد زيلينسكي تعداد القوات البرية الأوكرانية بأكثر من 600 ألف فرد، ديسمبر 2023. وكان قوام القوات المسلحة الأوكرانية في فبراير 2022 حوالي 260 ألف فرد منهم حوالي 250 ألف فرد من القوات البرية.

RT

MENAFN29012024000208011052ID1107780104

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