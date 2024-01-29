حقيقة تراجع مصطفى كامل عن استقالته من منصب نقيب الموسيقيين المصريين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتهت منذ قليل وقفة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية المصرية وأعضاء الجمعية العمومية بمقر النقابة العامة المصرية بوسط البلد للمطالبة بعودة الفنان مصطفى كامل لمنصب النقيب العام بعد تقدمه باستقالته من المنصب.



وقال الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة إن مصطفى كامل لايزال متأثرا ولم يتراجع عن استقالته حتى الآن لكن أعضاء مجلس الإدارة سوف يتوجهون إلى منزله اليوم لإقناعه بالعودة إلى منصبه.

ونظم أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وأعضاء الجمعية العمومية وقفة داخل مقر النقابة العامة بوسط البلد لرفض استقالة الفنان مصطفى كامل، من منصب النقيب العام.



واحتشد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، داخل مقر النقابة لرفض استقالة مصطفى كامل، وهتفوا له هتافات أبرزها "نقيب الغلابة خلصنا من العصابة .. مش هيمشي احنا نمشي".

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