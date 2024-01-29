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الاحتلال يعدم طفلا في تقوع جنوب شرق بيت لحم

1/29/2024 5:15:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلا، عقب إطلاق وابل من الرصاص الحي صوبه، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.


وأفادت مصادر أمنية ومدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح لـــــ"وفا"، باستشهاد الطفل راني ياسر خلف الشاعر (16 عاما)، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة خربة الدير، دون أن تسمح قوات الاحتلال لطواقم الإسعاف بالوصول إليه.


وأشارت إلى أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات.


وأغلقت قوات الاحتلال مداخل تقوع كافة، وسيرت آلياتها في أحياء وشوارع البلدة.


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