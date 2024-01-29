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المجلس القضائي يعقد ورشة عمل للصحفيين عن أسس تغطية اخبار القضاء

1/29/2024 5:15:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقد المجلس القضائي الأردني اليوم الاثنين، ورشة عمل تحت عنوان "أسس التغطية الإعلامية لاخبار القضاء" تناول فيها ملخص عن أخلاقيات تغطية الاخبار القضائية والمبادئ الأساسية للتغطية الإعلامية المسؤولة.


واوضح امين عام المجلس القاضي علي المسيمي حقوق الخصوصية والمعلومات الحساسة، وآليات التعرف على حقوق الخصوصية وتحديات تغطية المعلومات الحساسة.


وأكد المسيمي على اهمية بناء علاقات ايجابية مع المتحدثين الرسميين في الجهات القضائية، مؤكدا أن الصالح العام هو أساس عمل القضاء والإعلام بما يتوافق مع القوانين والأنظمة.


وشدد على ضرورة بناء جسور تعاون مشتركة مع الإعلام بما يضمن حق نشر الأخبار القضائية عبر ضوابط تضمن عدم التأثير على سير القضايا أو تسيء للاطراف المتقاضية.


وشارك بالورشة عدد من الصحفيين والإعلاميين من مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة.


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