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عوائد ضخمة لمباريات موسم الرياض

1/29/2024 5:15:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، عن عوائد تذاكر مباريات كأس موسم الرياض، التي ستقام على ملعب المملكة أرينا بدءا من اليوم الاثنين، ويشارك فيها الهلال والنصر السعوديان وإنتر ميامي الأمريكي .
وأعلن آل الشيخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عن بيع تذاكر مباريات الموسم مقابل 45 مليون ريال (12 مليون دولار)، بخلاف مبالغ الرعايات، وعدد من المساحات المؤجرة في ملعب المملكة أرينا.
ويلعب الهلال ضد إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطل كأس العالم 2022، في افتتاح الملعب اليوم الاثنين.
كما يحتضن "المملكة آرينا" مباراة النصر أمام إنتر ميامي، التي ستشهد المواجهة المرتقبة بين ميسي وكريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأصفر، الخميس المقبل.
وتُختتم مباريات كأس موسم الرياض، بمواجهة من العيار الثقيل بين النصر والهلال، يوم 8 فبراير/شباط.

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