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تشافي يضحي قبل مغادرة برشلونة

1/29/2024 5:15:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، تضحية مالية للرحيل عن جدران البارسا في الصيف المقبل.
وكان تشافي قد أعلن رحيله عن الفريق الكتالوني، في مؤتمر صحفي، عقب مباراة فياريال، والتي انتهت بخسارة البارسا بنتيجة 3-5 في الليجا.
وبحسب صحيفة "سبورت" فإن عقد تشافي مع برشلونة، والممتد حتى صيف 2025، يحتوي على شرط تجديد تلقائي حتى 2026 إذا فاز بالليجا أو دوري الأبطال في هذين الموسمين.
وأشارت إلى أن العقد السابق لتشافي مع برشلونة، كان يتضمن حصوله على راتب سنوي يبلغ 4 ملايين يورو، بينما يحصل جهاز الفني على 1.5 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة أن تشافي بعد تجديد عقده، بات يحصل على 8 ملايين يورو سنويا، بينما يتقاضى جهازه الفني 4 ملايين.
وكشفت أن تشافي وجهازه الفني تنازلا عن راتب الموسم الأخير في العقد المبرم مع برشلونة، عقب قرار المدرب بالرحيل في صيف 2024.
وذكرت أن تشافي رفض الظهور كشخص أناني عند مغادرة البارسا، ولم يخطط للحصول على راتبه حتى نهاية عقده.

ملاعب

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