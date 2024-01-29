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موقعة الهلال تجدد ذكريات ميسي مع صديق قديم

1/29/2024 5:15:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتجدد ذكريات ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي، مع صديق قديم، في مباراة الهلال التي ستقام مساء اليوم الإثنين، في كأس "موسم الرياض" بالسعودية.
ويستعد ميسي رفقة إنتر ميامي، لمواجهة الهلال على ملعب "المملكة أرينا" في افتتاح بطولة كأس موسم الرياض الودية، التي تشهد أيضًا مشاركة النصر.
وسيواجه ميسي، البرازيلي مالكوم أوليفيرا جناح الهلال، الذي سبق وأن لعب بجواره في صفوف برشلونة موسم 2018-2019.
وانضم مالكوم من بوردو الفرنسي إلى البارسا صيف 2018، لكنه لم يستمر لأكثر من موسم واحد، إذ رحل إلى زينيت الروسي.
وخلال ذلك الموسم، شارك الجناح البرازيلي بقميص برشلونة في 24 مباراة، منها 11 مباراة كأساسي، وساهم في 6 أهداف، بتسجيل 4 وصناعة 2.
في المقابل، بدأ ميسي، مسيرته الاحترافية مع برشلونة عام 2005، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان عام 2021.
وفي موسم 2018-2019 الذي عُرف فيه مالكوم، تمتع بميسي بدور أكبر مع الفريق الكتالوني، إذ لعب 50 مباراة بكل البطولات، وسجل 51 هدفا، وصنع 22 آخرين.
ولم يلعب ميسي ومالكوم في تشكيل واحد كثيرًا، إذ اعتاد البرازيلي، اللعب في مركز الجناح الأيمن (14 مرة)، وهو نفس مركز زميله الأرجنتيني، بينما لعب كجناح أيسر 9 مرات، وكلاعب وسط مرة واحدة.
لكن مالكوم خلال موسمه في برشلونة، لعب كثيرًا بجوار ثلاثي إنتر ميامي الحالي، لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.
وقاد رباعي إنتر ميامي الحالي، ومالكوم، برشلونة في ذلك الموسم للتتويج بالدوري الإسباني، علمًا بأنه اللقب الأخير في المسابقة للبرغوث.
وبينما تتمهد الظروف أمام ميسي لملاقاة مالكوم، فإنه لن يتمكن من اللعب ضد صديقه البرازيلي الآخر نيمار نجم الهلال الحالي، الذي يقضي فترة علاج من إصابته بالرباط الصليبي للركبة.
وشكّل ميسي ونيمار، ومعهما سواريز، ثلاثيًا هجوميًا مرعبًا في برشلونة خلال الفترة من 2014 (عند انضمام النجم الأوروجوياني) وحتى 2017 (برحيل البرازيلي).

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