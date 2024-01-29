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الأمير علي يلتقي النشامى ويحفزهم قبيل مباراة العراق

1/29/2024 5:15:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، الأحد، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم أثناء تدريباتهم في الدوحة قبل المواجهة المرتقبة أمام العراق في ثمن نهائي كأس آسيا.
وحفز سموه اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم أداء متميز في المباراة أمام المنتخب العراقي، وإسعاد الجماهير الأردنية التي تنتظر الفوز والتأهل للدور المقبل.
وتابع سموه تدريبات المنتخب وسط معنويات عالية للاعبين وإصرار على تحقيق إنجاز للكرة الأردنية.


أنهى منتخب "النشامى"، تدريباته البدنية والفنية، تأهباً لمواجهة العراق.


ويلتقي "النشامى" مع نظيره العراقي ظهر الاثنين عند الثانية والنصف مساء على ملعب خليفة الدولي.

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