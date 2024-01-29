الأمير علي يلتقي النشامى ويحفزهم قبيل مباراة العراق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، الأحد، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم أثناء تدريباتهم في الدوحة قبل المواجهة المرتقبة أمام العراق في ثمن نهائي كأس آسيا.
وحفز سموه اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم أداء متميز في المباراة أمام المنتخب العراقي، وإسعاد الجماهير الأردنية التي تنتظر الفوز والتأهل للدور المقبل.
وتابع سموه تدريبات المنتخب وسط معنويات عالية للاعبين وإصرار على تحقيق إنجاز للكرة الأردنية.
أنهى منتخب "النشامى"، تدريباته البدنية والفنية، تأهباً لمواجهة العراق.
ويلتقي "النشامى" مع نظيره العراقي ظهر الاثنين عند الثانية والنصف مساء على ملعب خليفة الدولي.
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