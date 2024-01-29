"الكابلات العمانية" تحث على تمكين أجيال المستقبل مع إطلاق برنامج “KIDS IN STEM”

(MENAFN
- Onliii Communications) وقعت صناعة الكابلات العمانية، الشركة العمانية الرائدة في صناعة الكابلات والأنظمة، التابعة لمجموعة بريسميان، مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، لإطلاق برنامج “KIDS IN STEM”، وذلك بحضور سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي، وكيل الوزارة للتعليم بسلطنة عمان. ويؤكد إطلاق هذا البرنامج السنوي على التزام الشركة بتمكين الأجيال القادمة في قطاع التصنيع وفي مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. (STEM)، وذلك بما يتوافق مع رؤية عمان 2040.
وتماشيًا مع أهداف رؤية عمان 2040 والتزام السلطنة بالتقدم والشمولية، يستهدف البرنامج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات. يتضمن البرنامج محورين أساسيين: تبنِّي إحدى المدارس في سلطنة عمان، وتنمية المواهب في العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. تركز المناهج المختلفة على علم الروبوتات والطاقة المتجددة والهندسة الكهربائية لتطوير المهارات في هذه المجالات، مما يمكن الأطفال من اكتشاف مهارات متنوعة منها برمجة الروبوتات، وتصميم توربينات الرياح، والتعلم عن الكهرباء والموصلات والعوازل، وإنشاء الدوائر الكهربائية.
وتعليقاً، قالت سينزيا فاريسي، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العمانية: "يجسد هذا البرنامج بداية الرحلة التحويلية التي تهدف إلى تمكين أجيال المستقبل بالمهارات والمعرفة الأساسية المطلوبة للتميز ضمن هذا العصر التكنولوجي المتسارع. تلتزم "الكابلات العمانية" في دفع الأمة نحو اقتصاد مرن ومتنوع، وذلك من خلال تجهيز الأطفال العمانيين وتمكينهم. يشرفنا التعاون مع وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان لتحقيق انجاز آخر على صعيد تطوير مهارات الموجودة في المجتمع المحلية".
تم تطوير هذا البرنامج تحت مظلة برنامج “SHE STEMS”، البرنامج التطويري الاجتماعي الذي يهدف إلى تطوير مهارات عدد أكبر من النساء العمانيات في قطاعات الصناعة والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ويسلط هذا التعاون الأخير الضوء على الالتزام المشترك بتعزيز الابتكار والتعليم في صفوف العمانيين اليافعين، ويعد برنامج “KIDS IN STEM” خطوة مهمة في تطوير العقول اليافعة، وسط الدعم الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.
تستمر شركة صناعة الكابلات العمانية في تعزيز التزامها نحو تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، من خلال مبادراتها المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وسيحقق توقيع مذكرة التفاهم نجاحاً ملحوظاً خلال هذه السنة المليئة بالأنشطة التي من شأنها تطوير وتمكين المبتكرين الصغار في سلطنة.
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