خبر للنشر:تدشين معسكر الربيع التدريبي للإسعافات الأولية 3 بعدد ١٣٥ مشارك

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- GMASCO Marketing Communications) تحت رعاية كريمة من سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية وبالتعاون مع وزارة الداخلية وضمن اعتماد الشمالية محافظة صحية ، دشن فريق أكاديمية المسعفين وبدعم من شركة كريدي مكس معسكر الربيع التدريبي للإسعافات الأولية بنسخته الثالثة لعام 2024م يوم الأحد الماضي.
ولدى حضوره حفل التدشين، أكد محافظ المحافظة الشمالية أن هذا البرنامج يأتي ضمن اهتمامات المحافظة الشمالية وتوجيهات معالي وزير الداخلية بأهمية التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الكوارث، وإعداد خطة لتفعيل مراكز الإيواء، معربًا عن بالغ شكره وتقديره للإدارة العامة للدفاع المدني على تعاونهم في توفير الاحتياجات اللازمة لإقامة هذا المعسكر، وإلى جميع الداعمين والشركاء.
وأشاد المحافظ العصفور بالشراكة الاستراتيجية المستمرة بين المحافظة الشمالية وأكاديمية المسعفين البحرينية، وتجربتهم الغنية التي ساعدت في اعتماد عالي مدينة صحية، بدعمهم للمبادرات التي تندرج تحت محور التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، ومحور تنظيم وتعبئة المجتمع للصحة والتنمية في برنامج المدن الصحية، وما أثبتوه من جدارة عبر مشاركتهم وجهودهم التطوعية في برامج المحافظة في المناسبات الدينية "موسم عاشوراء"، والمناسبات الاجتماعية.
وأشار المحافظ العصفور إلى أن هذا المعسكر يمثل نموذجًا لتعاون القطاعات المختلفة فيما بينها التي تعد أحد مرتكزات اعتماد الشمالية محافظة صحية، ويعكس السمة التي يتميز بها المجتمع البحريني في تعاونهم وتكاتفهم النابع من قيم الانتماء والمواطنة التي يتمتعون بها، ووعيهم المجتمعي، وهو ما أثمر عن نجاح تجربة البحرين في تجاوز جائحة كورونا بفضل جهود الفريق الواحد (فريق البحرين) في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، متمنيًا لجميع المشاركين النجاح ونيل شهادة الاعتماد في الإسعافات الأولية للانضمام إلى قافلة التطوع ضمن الجهود المبذولة نحو دعم المنصة الوطنية للتطوع.
وتضمنت فقرات الحفل عرضًا تعريفيًا للمعسكر من تقديم الأستاذه ياسمين مفيد رئيسة العلاقات العامة بالفريق ، عرضت به أهداف وبرنامج المعسكر بشكل تفصيلي ،والتعليمات الخاصة التي سيتم اتباعها طيلةالأسبوع ، ورحبت بالوفود المشاركة من المملكة العربيةالسعودية، سلطنة عمان والكويت.
وبدأ برنامج المعسكر بورشة عمل لكسر الجليد للدكتورة لولوة بودلامة مستشار شئون الإعلام في وزارة الإعلام، حيث طغت أجواء الحماس على جميع المشاركين بطرق مبتكرة وفعالة. ومن ثم ختم الكابتن عفان بن عثمان من سلطنة عمان برنامج الحفل بانشطه تفاعلية سريعة أضفت أجواء تفاعلية.
فيما يذكر بأن عدد المشاركين المسجلين في معسكر الربيع التدريبي للإسعافات الأولية تجاوز العدد المتوقع وذلك لكثرة الإقبال على المعسكر السنوي للفريق. وساهم بالمعسكر مجموعة من الرعاة وهم: كردي ماكس ، مطعم ليالي فلسطين ، مصنع اريج للمياه والعصائر، الشبكة للأفراح والخيام، مستشفى السلام ، مستشفى كيميز هيلث ،الإسعاف الوطني، روكي وايفا للورود، ورعاة التموين : مطعم سما الديرة ، مطعم تراث المنارتين، مطعم حبة عيش، مخابز ومشويات الرضوان، محل فيلج بان، مخبز وايت بريد، نون سويتس ، حلويات سعد الدين، رعاة الهدايا : العلامة التجارية جومامي، محل ملك السرير، مخيم الراشد، حملة أهل الجود، محل واحة العود للعطور، أحمد المغربي للعطور، المسك الشامي للعطور، الما للاكسسوارات، مانيوال للقهوة المتخصصة، رعاة الإعلاميون : شركة بولد بلس، جريدة الأيام ، اكس ميديا، المصور محمد القميش، ديرتي البحرين
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