بورصة الكويت تتوج على إنجازاتها الاستثنائية في الاستدامة وخدمة المجتمع في 2023

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- All Blue Music) مدينة الكويت، 29 يناير 2024: انطلاقاً من التزامها بالعمل وفق معايير وممارسات الاستدامة المؤسسية وغرس مفاهيم العمليات المسؤولة اجتماعيا وبيئياً، نجحت بورصة الكويت بإحراز الجوائز والتقديرات البارزة من عدد من الجهات والاصدارات المرموقة عالمياً، حيث أقامت شراكات استراتيجية مع منظمات محلية ودولية لتنظيم ما يزيد عن 30 برنامج ومبادرة ضمن ركائز استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية المتمثلة في المجتمع والبيئة على مدار العام.
تلتزم بورصة الكويت بمواصلة رسالة امتدت منذ تأسيسها لرد الجميل للمجتمع والمساهمة في خلق مستقبل أفضل، وترك إرث دائم من المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وإحداث تغيير إيجابي يدعم بناء مستقبل مشرق. وتستمر جهود «البورصة» في دعم المبادرات التي تعالج القضايا الاجتماعية الملحة، مثل التعليم والرعاية الصحية والحفاظ على البيئة للعمل على ضمان رفاهية المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة. تمثل هذه الجهود نهجاً شاملاً ومتنوعاً لتوجه الشركة في تفعيل مسؤوليتها نحو المجتمع والتزامها بخدمته.
ذلك وأشاد السيد/ ناصر مشاري السنعوسي، الرئيس الأول لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت، بجهود الشركة في دعم مبادئ الاستدامة المؤسسية وسعيها الدائم لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع الذي تعمل فيه، قائلاً: "حصدت بورصة الكويت عبر السنوات القليلة الماضية جوائز مرموقة من العديد من المجلات والاصدارات العالمية، وتؤكد هذه الانجازات على الاهمية الكبيرة التي تضعها الشركة على الاستدامة المؤسسية، وخدمة المجتمع والبيئة. فلطالما حرصت البورصة على تبني المعايير والممارسات المسؤولة، ودعم جهود المنظمات المحلية والدولية ضمن ركائز استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية."
وأضاف السنعوسي: "يبدأ غرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة المؤسسية في بورصة الكويت بموظفيها، حيث وضعت الشركة سياسات واجراءات لضمان صحتهم وسلامتهم، ويمتد إلى سوق المال والمجتمع الكويتي ووصولاً بالبيئة. ذلك وتهتم بورصة الكويت بدعم وخدمة المجتمع، حيث تسعى لخدمة أصحاب المصالح، وتعمل على تعزيز تأثيرها الإيجابي فيه من خلال مجموعة مستمرة ومتنوعة من المبادرات."
تتويج «البورصة» بجوائز وشهادات مرموقة في مجال الاستدامة
مبنى البورصة يحصل على شهادة LEED الذهبية
حصلت بورصة الكويت على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) الذهبية لمبناها، وهي شهادة مميزة تجعل المبنى أحد المباني القليلة في الكويت يحصل على هذا التقدير. ذلك وتعد هذه الشهادة علامة فارقة في رحلة البورصة نحو التنمية المسؤولة والمستدامة، ويعتبر تأكيداً لكفاءة استخدام الطاقة داخل المبنى والحفاظ على المياه ومعالجة النفايات وتحسين الأداء البيئي العام.
تقدم هذه الشهادة من قبل المجلس الأميركي للمباني الخضراء (USGBC)، الذي يعد النظام الأكثر استخداماً ورمزاً دولياً للتميز للمباني الخضراء. وتتميز المباني الحائزة على شهادة LEED الذهبية بأنها تنتج انبعاثات كربونية أقل، وتوفر بيئة صحية أفضل، كما تسهم في تقليص التكاليف التشغيلية وتعطي الأولوية للممارسات المستدامة. علماً بأن أي مبنى لا يحصل على شهادة LEED إلا بعد خضوعه لعملية فنية صارمة، بما في ذلك دمج الاستراتيجيات الخضراء لتحقيق الكفاءة وبيئة داخلية صحية.
تعليقاً على الشهادة، قال المهندس/ عماد بدر الدرباس، رئيس أول لإدارة الخدمات والمشتريات: "تفخر بورصة الكويت بالحصول على شهادة LEED الذهبية لمبناها العريق، وهو دليل على مساعي الشركة لتطوير مرافقها لتتماشى مع المعايير الدولية ضمن جهودها لتبني الممارسات المسؤولة، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة للحد من آثار التغير المناخي وتحقيق الحياد الكربوني. ذلك ويعكس الحصول على هذه الشهادة التزام الشركة بوضع حماية البيئة كأولوية قصوى في صميم أجندته المستقبلية.
وتأتي شهادة LEED الذهبية نتيجة لجهود الإصلاح العديدة التي بذلتها بورصة الكويت على مدار السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك التجديد الكامل لمرافق المبنى وقاعة التداول، حيث تم استبدال شاشات التداول المعلقة على الحوائط الداخلية والخارجية بشاشات جديدة متطورة تستهلك طاقة أقل بنسبة تفوق الـ 50%، ذلك وشمل التحديث قاعة المؤتمرات وقاعة التدريب وغيرها من المرافق مع الحرص على إعادة تدوير كافة المواد إما في إعادة الاستغلال أو من خلال التعاون مع الشركات المتخصصة في إعادة التدوير مما أسفر عن إعادة تدوير أكثر من 2,300 جهازا بزنة 50.5 طن تقريباً.
ذلك وتضمنت الاصلاحات تحديث العديد من مكونات البنية التحتية للمبنى؛ بما في ذلك المصاعد، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. مما يسهم في خفض استهلاك الطاقة بمعدل يتجاوز 20٪، وذلك سعياً من بورصة الكويت لتخفيض التأثير السلبي على البيئة، مما يعزز مكانة بورصة الكويت كمؤسسة تلتزم بمسؤولياتها البيئية والاجتماعية وتعمل على تنفيذ عمليات مستدامة.
Global Finance
توجت بورصة الكويت بجائزتين مرموقتين في الحفل السنوي الثالث لجوائز التمويل المستدام الذي استضافته مجلة Global Finance والذي أقيم في لندن في الثامن والعشرون من يونيو 2023 حيث تم تكريم «البورصة»، المدرجة ذاتياً في السوق “الأول”، على إنجازاتها الاستثنائية في مشاريع المسئولية الاجتماعية والاستدامة حيث توجت بجائزة "الريادة المالية المتميزة في استدامة المجتمعات على مستوى الشرق الأوسط لعام 2023"، إضافة إلى تتويجها بجائزة “الريادة في شفافية الاستدامة على مستوى الشرق الأوسط لعام 2023". تكرم جوائز التمويل المستدام من مجلة Global Finance الإنجازات الرائدة في التمويل المستدام على المستوى العالمي، كما تُثَني على مساعي المؤسسات المالية لتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ. هذا ويتم اختيار الفائزين بالجائزة بناءً على مساهماتهم في التمويل المستدام الشامل، ودعم المجتمع، وإدارة الموارد، والشفافية وإعداد التقارير، فضلاً عن التزامهم بالتمويل المستدام. كما تتميز الجوائز بإرث عريق يمتد إلى 35 عامًا، بالإضافة إلى الدقة التحريرية والنزاهة، ليصبحوا معيارًا موثوقًا وموقرًا للتميز في المجتمع المالي العالمي.
The European
هذا وتوجت بورصة الكويت بجائزة "أفضل حوكمة شركات مستدامة في الكويت" للعام 2023 من قبل مجلة The European ، المجلة الرائدة التي تحظى بمتابعة صناع القرار حول العالم، إذ تغطي مجموعة متنوعة من موضوعات الاقتصاد والأعمال من أبرزها الطاقة، والخدمات المصرفية والتمويل، والاستثمار الأجنبي المباشر.
وتم اختيار «البورصة» استنادا إلى عدد من المعايير من بينها الجهود المبذولة في مجال الخدمة المجتمعية ونشر الثقافة المالية ومبادرات بيئية وكذلك الخطوات التي اتخذتها الشركة في سبيل تمكين المرأة وبرامج استراتيجية أو شراكات مؤثرة في المجتمع والبيئة، وتضمن ممارسات مسؤولية الشركات كجزء لا يتجزأ من توجهات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وتطبق بورصة الكويت ممارسات الحوكمة المتوافقة مع رسالتها ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الالتـزام بأعلـى معاييـر الحوكمـة أمر أساسي لاسـتدامة الأعمـال فـي أي مؤسسة. كما حرصت بورصة الكويت منذ تأسيسها على تطبيق عملياتها بعدالـة ونزاهـة وشـفافية، وذلك سعياً منها لحمايــة مصالــح الأطــراف ذات الصلــة، وتحديــدًا شرائح المســتثمرين والمســاهمين والشــركات المدرجـة والشـركات المرخص لها.
الأثر المجتمعي
التفاعل مع مجتمع المستثمرين
تتواصل بورصة الكويت باستمرار مع المجتمع الاستثماري العالمي لضمان استيفاء متطلباتهم من سوق المال الكويتي، مع الحرص على إبقائهم على اطلاع دائم بأحدث مستجدات السوق والشركات المُدرجة فيه.
وقد ركزت البورصة على تبني المعايير والممارسات الدولية في السوق، بالتأكيد على الشفافية وسهولة وصول المستثمرين إليه. وقد تميزت بشكل خاص في "السوق الأول"، سوق النخبة الذي يتضمن العديد من الشركات الرائدة في المنطقة.
إن الشركات المدرجة في "السوق الأول" في بورصة الكويت تلتزم بإجراء مؤتمرات للمحللين الماليين بشكلٍ ربع سنوي، ونشر محاضر هذه المؤتمرات باللغتين الإنجليزية والعربية. كما يتوجب على شركات "السوق الأول" نشر كافة الإفصاحات بكلتا هاتين اللغتين. كذلك، تلتزم شركات هذا السوق بتخصيص وحدة أو إدارة لعلاقات المستثمرين، وذلك لضمان التواصل المستمر والفعال مع المستثمرين الحاليين والمحتملين، وهذا من شأنه رفع جاذبية تلك الشركات في سوق المال الكويتي.
كما تعمل بورصة الكويت على ترويج سوق المال الكويتي باستمرار، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها، إضافةً الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الرائدة، وتسليط الضوء على قوتها المالية واستراتيجياتها.
وفي هذا السياق، نظمت بورصة الكويت يومين مؤسسيين مع بنك HSBC ومجموعة جيفريز المالية، والذي شهد مشاركة أكثر من 20 شركة مدرجة بما في ذلك بورصة الكويت. وقد عُقد خلالها ما يزيد على 200 اجتماع بين الشركات المدرجة وأكثر من 80 ممثل من شركات إدارة الأصول المالية المشهورة عالميًا وشركات الاستثمار والاستشارات، مما أدى إلى اكتساب هؤلاء المستثمرين المؤسسيين فهمًا متعمقًا لفوائد وفرص الاستثمار في الشركات الكويتية.
تعزز بورصة الكويت الوعي حول الشركات المدرجة البارزة والفرص الاستثمارية المتاحة في سوق رأس المال الكويتي من خلال تنظيم سلسلة من الحملات الترويجية والعروض الخاصة. تهدف هذه الفعاليات إلى وضع الشركات في تواصل مباشر مع كبرى شركات الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية، لتسليط الضوء على قوتها المالية، واستراتيجيات أعمالها، وتوقعاتها المستقبلية.
من جهة أخرى، شاركت بورصة الكويت في مؤتمر البورصات الخليجية، والذي جمع الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من أسواق المال في دول الخليج، حيث قدم ممثلو الكويت والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة عرضاً لميزات وآفاق الاستثمار في بلدانهم، ما أثرى قيمة المؤتمر، وارتقى بدوره في تعزيز التعاون الإقليمي وجذب الاستثمارات الدولية.
وانطلاقاً من التزامها بالتواصل مع المستثمرين المحليين والعالميين، والتعريف بالفرص التي يوفرها سوق المال الكويتي، شاركت بورصة الكويت في المؤتمر السنوي السابع عشر للمجموعة المالية هيرميس في دبي. حيث التقت بممثلين عن شركات إدارة الأصول، والبنوك الاستثمارية، والشركات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، وسلطت الضوء على أدائها المتميز وسجلها الحافل بالمنجزات، كما استعرضت أحدث خططها الهادفة لتطوير السوق.
وفي إطار جهودها الرامية لتعزيز سوق المال الكويتي، تعاونت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة مع مجموعة جيفريز المالية لتنظيم حملة ترويجية في لندن، تضمنت لقاءات فردية مع ممثلي عدد من شركات إدارة الاستثمار والاستشارات البارزة، بهدف تسليط الضوء على أحدث مستجدات سوق المال الكويتي، والفرص الاستثمارية التي يتيحها، وأحدث المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين المؤسسيين. ذلك وأتاحت الحملة الفرصة لتبادل الأفكار والتصورات الخاصة بسوق المال الكويتي وتطلعات المستثمرين فيه.
كما قدمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة عرضاً شاملاً حول إنجازاتهما خلال الأشهر القليلة الماضية، والذي تضمن سلسلة من اختبارات لنظام الوسيط المركزي (CCP) لتلبية متطلبات النظام والتأكد من قدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لتأهيلهم للعضوية.
وتسعى بورصة الكويت لتعزيز التزامها بالتفاعل مع مجتمع الاستثمار العالمي، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرة بين الشركات الكويتية وكبرى الكيانات الاستثمارية العالمية، وذلك من خلال مبادرة خاصة تهدف لتمكين عددٍ من أبرز الشركات الاستثمارية الكويتية من تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة مما تقدمة البنوك الاستثمارية العالمية الرائدة والشركات الكويتية من منتجات وخدمات. كما تساعد هذه المبادرة الشركات أيضاً على استكشاف فرص التعاون المختلفة وتعزيز دورها في تنمية سوق المال الكويتي.
وفي إطار هذه المبادرة، نظمت بورصة الكويت، بالتعاون مع بنك "إتش إس بي سي" (HSBC)، البنك الاستثماري البريطاني متعدد الجنسيّات وأحد أكبر البنوك الاستثمارية الأوروبية، "يوم مدراء الأصول المالية"، وذلك في مقر البنك في دبي. وجمعت الفعالية ممثلين من ثماني شركات استثمار كويتية مرخصة مع قطاع خدمات الاسواق والاوراق المالية التابع للبنك.
جاءت هذه المبادرات ضمن جهود بورصة الكويت للتأثير إيجاباً على سوق المال. وقد أطلقت «البورصة» العديد من المبادرات بالتعاون مع مؤسسات استثمارية من جميع أنحاء العالم، بهدف تطوير سوق المال الكويتي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي يقدمها للمستثمرين من خارج الدولة. تشمل هذه الجهود تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتقديم الدعم للشركات المحلية لتتمكن من تطوير ممارساتها واستراتيجياتها، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الكويتي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز الوعي المالي وبناء بيئة مستدامة
خلال العام 2023، ركزت بورصة الكويت على تعزيز الوعي المالي لدى المشاركين في سوق المال الكويتي، واطلاعهم على أحدث التوجهات والمعايير والممارسات المعتمدة لدى مجتمع الاستثمار العالمي. وقد خُصص جزء كبير من هذه الجهود لمجالات مثل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاستدامة المؤسسية.
وقد نظمت الشركة سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع العديد من الجهات، منهم جمعية المحللين الماليين المعتمدين وفروعها في الكويت والبحرين، بالإضافة إلى سستينبل سكوير، وهي شركة استشارات مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
سلطت ورش العمل الضوء على أحدث التطورات والممارسات في مجالات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة المؤسسية، وأبرزت الأهمية المتزايدة لهذه القضايا في توجيه قرارات المستثمرين العالميين. وتناولت الجلسات دراسة السندات والصكوك كوسيلةٍ لتحقيق الدخل الثابت، واستعرضت بالتفصيل أنواعاً مختلفة من السندات، بما فيها السندات الخضراء والسندات الاجتماعية. كما قدمت نظرة شاملة ومتعمقة حول التمويل المستدام، وتضمنت توجيهات عملية تناسب المنطقة في مجال استثمارات السندات المستدامة.
وجاء تنظيم ورش العمل ضمن أجندة الاحتفال بالأسبوع العالمي للمستثمر، الحدث السنوي الذي يهدف لتثقيف وحماية المستثمرين. كانت حملة هذا العام السابعة من نوعها، وركزت على مرونة المستثمرين والتمويل المستدام، وأضيفت إليها موضوعات أخرى مهمة مثل: منع الاحتيال والغش، وأساسيات الاستثمار، والتكنولوجيا والتمويل الرقمي. ويأتي تنظيم ورش العمل وتطوير المحتوى عبر منصة أكاديمية «البورصة» وقنوات التواصل الاجتماعي كجزء من استراتيجية الاستدامة المؤسسية لبورصة الكويت للتأثير إيجاباً في المجتمعات التي تعمل فيها.
مواصلة التعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط
تماشياً مع مهمتنا لتعزيز قطاع علاقات المستثمرين وأفضل الممارسات والمعايير الدولية في حوكمة الشركات في سوق المال الكويتي، واصلت بورصة الكويت شراكتها مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، المنظمة المستقلة التي تسعى إلى تعزيز سمعة وكفاءة وجاذبية أسواق رأس المال في الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار، نظّمت بورصة الكويت والجمعية وفرعها بالكويت ندوة لعلاقات المستثمرين بعنوان "التواصل الاستراتيجي: التحديات والفرص للشركات المدرجة" وذلك ضمن جهودها لتعزيز الشفافية - التي تعتبر العمود الفقري لصناعة علاقات المستثمرين - في التواصل مع المستثمرين الحاليين والمحتملين على المستويين المحلي والعالمي.
واستعرضت الندوة دراسة حول التوجهات الرئيسية للتواصل الاستراتيجي وكيفية وضعها في سياق الأسواق المحلية بمشاركة مجموعة من الخبراء في مجال علاقات المستثمرين من الكويت والمنطقة والمملكة المتحدة، واشتملت الندوة حلقة نقاشية حول أحدث التطوّرات والتوجّهات مع أصحاب الخبرات في هذا المجال، إضافةً إلى ورشة عمل قدّمت فيها معلومات عملية متكاملة للمهنيين والمختصين.
يشكل التعاون بين بورصة الكويت وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط جزءًا من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، كما أنه يعكس التزامها برفع المستوى والوعي للثقافة المالية بأسواق المال لدى المستثمرين الحاليين والمحتملين. وأطلقت «البورصة» العديد من المبادرات لإعداد الشركات والمستثمرين وتمكينهم من الاستفادة من فرص الاستثمار في السوق بكفاءة. كما تسعى «البورصة» لتحويل سوق المال الكويتي إلى منظومة مترابطة، وجعل الكويت وجهة جاذبة للمستثمرين.
كما تشكل المبادرة جزءًا من جهود الشركة للتأثير الإيجابي والمستدام في المجتمع الذي تعمل فيها، وتتماشى مع الهدف الرابع - التعليم الجيد – والهدف السابع عشر - الشراكة من أجل الأهداف - من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
الاستمرار بزيادة الوعي بالثقافة المالية
استضافت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي، كضيف شرف في حفل تخريج المحللين الماليين المعتمدين للعام 2023. وأشاد العصيمي، في الكلمة الرئيسية للحفل، بحاملي هذه الشهادة، مسلطاً الضوء على أهمية تطوير الموارد البشرية خصوصاً في مجال الصناعة المالية وأسواق رأس المال، ما يُمثّل جزءاً مهماً من إستراتيجية بورصة الكويت والتزامها بالمساهمة في دعم برامج الثقافة المالية.
وكذلك شارك العصيمي في المؤتمر السنوي للمركز المالي الكويتي المعنون «النظرة المستقبلية 2024: الاتجاهات والفرص الاستثمارية»، وذلك بمقابلة خاصة تحت عنوان «دروس ونجاحات ورؤى مستقبلية»، أدارها السيد/ علي خليل، الرئيس التنفيذي لـ«المركز». وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة «البورصة» إلى رحلته المهنية وعمله في القطاعين العام والخاص، والمراحل التي مرت بها بورصة الكويت وتجربة تخصيصها، وكيف يمكن تطبيقها على مؤسسات أخرى، وتطلعاته للتطوير في سوق المال الكويتي. كما قدم بعض النصائح للشباب لتلبية تطلعاتهم وتحقيق النجاحات في مسيرتهم المهنية.
ذلك وواصلت بورصة الكويت تعزيز الثقافة المالية ورفع مستوى الوعي لجميع المشاركين في السوق، ابتداء من المتخصصين في هذا المجال وحتى أولئك الذين بدأوا رحلاتهم الاستثمارية مؤخراً، حيث شارك ممثلو الشركة في حلقة نقاشية مع قسم الاقتصاد بجامعة الكويت حول مستقبل التداول في الكويت، مسلطين الضوء على تاريخ التداول في الدولة وتطور سوق المال الكويتي، ودور «البورصة» الرائد في هذا التطوير، والذي أدى إلى إعادة تصنيف الكويت إلى سوق ناشئ ضمن أبرز مزودي المؤشرات في العالم. كما تطرق ممثلي الشركة إلى مناقشة دور التكنولوجيا في تحسين السوق، بالإضافة إلى وجهة سوق المال في المستقبل.
علاوة على ذلك، شاركت بورصة الكويت في فعالية "قيادة التمويل المستدام" المنظمة من قبل شركة ريفينيتيف وجمعية الأسواق المالية الكويتية. وقد جمع هذا الحدث نخبة من الخبراء في مجال الاستدامة لمناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بإعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية. ذلك وساهم ممثلو الشركة آراء قيمة أثناء الحلقة النقاشية، مع التركيز على الإصدار الأخير للجنة البورصات الخليجية لمعايير الإفصاح الموحدة الاختيارية المتعلقة بالحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية في يناير.
وشاركت بورصة الكويت أيضًا في الندوة التي نظمتها شركة BDO الكويت بعنوان "التنقل في الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية في الأعمال"، حيث انضمت إلى حلقة نقاشية حول التحديات والفرص في هذا المجال. وتناولت المناقشة مواضيع الاستدامة، تبني معايير الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية وإعداد التقارير، بالإضافة إلى تغير المناخ.
وتأتي مشاركة بورصة الكويت في الحلقات النقاشية والندوات من إيمان الشركة بأن أساس سوق قوي ومستدام يكمن في تزويد المعرفة والتثقيف المالي للمشاركين فيه، وتدرك الشركة التأثير البارز للتعليم والتوعية على تمكين كافة المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
كما قامت بورصة الكويت برعاية برنامج صحيفة كويت تايمز الصيفي لعام 2023، والذي ركز هذا العام على الصحافة الاقتصادية والمالية، بهدف رعاية الجيل القادم من الصحفيين وصانعي المحتوى. ذلك وتناول البرنامج، والذي استمر لمدة أربع أسابيع، جوانب مختلفة من الصحافة، بما في ذلك إنتاج الأخبار وإعداد التقارير والتصوير الفوتوغرافي ووسائل التواصل الاجتماعي.
كجزء من البرنامج، قام المشاركون العشرون بزيارة بورصة الكويت، حيث اكتسبوا رؤى قيمة حول كيفية تداول الأسهم واستراتيجيات الاستثمار. ذلك وعمقت هذه التجربة فهمهم للمشهد المالي الكويتي، وأكدت الدور الحاسم الذي تؤديه أسواق المالي في تعزيز النمو والازدهار الاقتصادي.
ذلك وقامت بورصة الكويت باستضافة عدد من المدارس والجامعات والمنظمات المهنية، من ضمنهم الجامعة الامريكية في الكويت وكلية الكويت التقنية والمدرسة الأمريكية المتحدة وفريق Bloomberg ومنظمة الرؤساء الشباب، وذلك لتعريفهم بأفضل الممارسات التي تتبعها بورصة الكويت في مجال العمليات التشغيلية لسوق المال، بالإضافة إلى التعرّف على أحدث التطورات التي تشهدها بورصة الكويت، وكيف كان للجهود الدؤوبة التي تبذلها أثر كبير في تعزيز تصنيفها العالمي لتصبح الكويت من أهم الوجهات الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. كما قام ممثلو البورصة بتقديم عرضاً مفصلاً لتسليط الضوء على الجوانب المختلفة لأنشطة الشركة وعملياتها تضمنت أبرز المعالم في مسيرة البورصة الرائدة، والتي تعتبر جوهرة تطوير السوق الكويتي واحد اهم العوامل في إعادة تصنيفه الى سوق ناشئ في ثلاث من أبرز مزودي المؤشرات في العالم، وذلك ضمن إطار التزام الشركة ببناء جيل من المستثمرين يتمتع بقدر كبير من المعرفة بمجال الاستثمار والأوراق المالية.
هذا وتساهم الشركة في التطوير الشامل للسوق من خلال خلق بيئة تزود المشاركين بالمعرفة اللازمة، وتلتزم بتنمية مجتمع متميز من المستثمرين ذوي المعرفة، وذلك بفضل جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة المالية والمبادرات التعليمية، ما يؤدي إلى تعزيز نزاهة السوق، ويضمن أن يكون المشاركون فيه على أتم استعداد لمؤامة المشهد الاستثماري الديناميكي، ويعزز نظام مالي مرن وأكثر استقرارا.
الشراكات الاجتماعية
يعكس سعي بورصة الكويت بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وتبني الممارسات المستدامة، حيث تدعم الشركة سلسلة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى المساهمة في رفاهية المجتمع الذي تعمل فيه، بما في ذلك المشاريع الخيرية، وبرامج تنمية المجتمع، ومبادرات التوعية المالية، إضافةً إلى الشراكات مع المنظمات غير الربحية. تدرك بورصة الكويت دورها ككيان مؤسسي مسؤول، وتدعم مختلف المنظمات المحلية والدولية في جهودها المتعلقة بالرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وغيرها من المجالات التي قد تؤثر بشكل مباشر على المجتمع بكافة فئاته.
التعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية
واصلت بورصة الكويت شراكتها مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي في إطار تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية، حيث استمرت «البورصة» في التعاون مع الجمعية كشريك إنساني للعام الثالث على التوالي، ودعم مبادرة المساعدات الإنسانية التي تقوم بها الجمعية، والهادفة إلى نقل أطنان من الإمدادات الطبية والمواد الغذائية إلى المناطق المتضررة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تجهيز المستشفيات بمستلزمات علاج الجرحى. تجسد هذه المبادرة الروح الإنسانية لدى جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وعزيمتها الدائمة لتقديم المساعدة الإغاثية والطبية لكل من يحتاج إليها.
جمعية الهلال الأحمر الكويتي جمعية تطوعية تقدم المساعدة والعون لأشد الحالات ضعفاً، سواء كان هذا الضعف ناجماً عن وضع اجتماعي معين أو عن وقوع حروب أو كوارث طبيعية، وهي تعمل كهيئة مساعدة للسلطات الرسمية في الجانب الإنساني.
دعم اللاجئين والنازحين داخلياً
ضمن جهودها الرامية لتسليط الضوء على الحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً، أضاءت بورصة الكويت مبناها باللون الأزرق تضامناً مع اللاجئين في يوم اللاجئ العالمي الموافق 20 يونيو 2023، وهي مبادرة أطلقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتذكير العالم بمعاناة اللاجئين، والاحتفاء بقوة وشجاعة الأفراد الذين أجبروا على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات أو خوفاً من الاضطهاد، حيث يعد بمثابة مناسبة لحشد التعاطف لصالحهم، وتعزيز صمودهم وسعيهم لإعادة بناء حياتهم. وقد شهد يوم اللاجئ العالمي لعام 2023 التركيز على أهمية احتضان اللاجئين ومساعدتهم على تخطي التحديات التي تواجههم تحت شعار "الأمل بعيداً عن الديار".
وقد أعلنت بورصة الكويت عزمها مواصلة مناصرة اللاجئين ودعم مبادرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتثمين جهود المفوضية الهادفة لتحسين حياة اللاجئين خارج بلدانهم، والنازحين داخل أوطانهم. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ساهمت بورصة الكويت في دعم برنامج المساندة الشتوية السنوي، وشاركت في العديد من المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالة اللاجئين، حيث ساهمت «البورصة» في مبادرة المفوضية للمساعدات الانسانية في الشرق الاوسط، إضافةً إلى دعم برنامج المساندة الشتوية للسنة الثالثة على التوالي.
ذلك وساهمت «البورصة» في جهود الطوارئ للسودان، حيث أجبر عدد كبير من المدنيين على النزوح بعد اندلاع النزاع المسلح، بما في ذلك الأشخاص الذين نزحوا داخليًا بسبب نزاعات سابقة في السودان، إضافةً إلى اللاجئين من بلدان أخرى والذين اضطروا إلى ترك بلدانهم قسراً والتوجه للجوء في السودان. ذلك واضطر أكثر من 450 ألف شخص إلى النزوح من السودان إلى البلدان المجاورة أو عادوا إلى ديارهم في ظروف معاكسة - وتحديداً إلى تشاد وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا.
وتأتي شراكة بورصة الكويت والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تجسيداً لرغبة الشركة الصادقة لرفع مستوى الوعي بأهمية مساعدة المحتاجين والمحرومين من حقوقهم في العيش بعزةٍ وكرامة. ويؤمل أن تساهم هذه المبادرة في زيادة الوعي بأهمية مساعدة ضحايا الحروب والصراعات والاضطهاد على بناء مستقبلٍ أفضل لأنفسهم وعائلاتهم.
تمكين المرأة
تلتزم بورصة الكويت بتوفير بيئة عملٍ خاليةٍ من التمييز، وتدعم تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتمكين المرأة من دورها التنموي، وذلك من خلال دعمنا المستمر لمبادئ تمكين المرأة (WEPs)، واتباع سياسات صارمة ضد التحرش ومنع التمييز، مع توفير فرص متكافئة للعمل والتطوير الوظيفي لجميع الموظفين.
وخلال العام 2023، قرعت بورصة الكويت الجرس للسنة السادسة على التوالي تأكيداً لدعمها للمرأة في يومها العالمي، وذلك بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، وتقديراً للدور الهام الذي تلعبه المرأة في النهوض بسوق المال والقطاع الخاص في الكويت. وقد جمع الحدث موظفات من كلتا الشركتين لتسليط الضوء على أهمية التنوع والمساواة والشمولية في بيئة العمل، والاحتفاء بمساهمة المرأة في أسواق المال والمجتمع بشكلٍ عام. ذلك وتُنَظَم هذه المبادرة المنعقدة سنوياً في 8 مارس، من قبل مؤسسة التمويل الدولية، ومبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد العالمي للبورصات.
كما أكدت هذه الفعالية التزام بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي خير دليل على جهودهم لخلق بيئة عمل شاملة، حيث تدرك الشركتان أهمية التنوع ودوره الملموس في المساهمة لبناء مستقبل أكثر استدامة للقطاع المالي في الكويت. كما تحرص الشركتان على تعزيز المساواة بين منسوبيهما، ومنع التمييز بين الجنسين. ذلك وأقيمت حملة هذا العام تحت عنوان "الابتكار والتكنولوجيا من أجل تمكين المرأة"، وهو يتماشى مع استراتيجية الشركة للاستدامة المؤسسية، ويساهم في تفعيل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).
كما نظمت بورصة الكويت جولة موسعة لمدة يوم كامل للمشاركات في برنامج Shift التابع لشركة الاستثمارات الوطنية، حيث قدم ممثلو الشركة جلسات تعليمية لتعزيز معرفتهم في المجال الاستثماري. كما قدم فريق «البورصة» خدماته في إدارة حفل التخرج.
برنامج Shift مصمم حصرياً للنساء الكويتيات حديثات التخرج لتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري، وهو شراكة إستراتيجية بين شركة الاستثمارات الوطنية وشركة Creative Confidence، يقدم دورات تدريبية لتطوير المهارات المهنية للمشاركين فيه.
تعزيز الصحة العامة
تلتزم بورصة الكويت بالدعم المتواصل للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات وبيت عبدالله للأطفال، والذي استمر طوال أربعة اعوام على التوالي، حيث قامت بورصة الكويت برعاية مبادرة تجديد جناح الأطفال في مستشفى الصباح.
تدير الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات وبيت عبد الله لرعاية الأطفال حالياً برامج حياة الطفل في ثمانية مستشفيات، هي: المستشفى الأميري، ومستشفى الفروانية، ومستشفى الجهراء، ومستشفى جابر الأحمد، ومستشفى العدان، ومستشفى ابن سينا، ومستشفى الرازي، ومستشفى البنك الوطني التخصصي للأطفال، حيث توفران برامج متخصصة في حياة الأطفال وبرامج اللعب العلاجية للأطفال وعائلاتهم في أجنحة المستشفى وغرف اللعب والسرير وأقسام المستشفى الأخرى التي يعالج فيها الأطفال. ذلك ويعمل المنظمتان بالتعاون مع الأطباء والممرضات وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية لدعم الأطفال الذين يخضعون لإجراءات صعبة في أي مكان في المستشفى.
زيادة الوعي بالامراض والمشاكل الصحية
تهتم بورصة الكويت بدعم وخدمة المجتمع، حيث تسعى لخدمة أصحاب المصالح على المستوى الخارجي والداخلي، وتعمل على تعزيز تأثيرها الإيجابي فيه من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات المجتمعية، والتي تتضمن المبادرات الصحية سواء كانت مع المؤسسات المعنية بالصحة البدنية والنفسية، وذلك لتنظيم حملات للتبرع بالدم وجلسات توعوية ومبادرات أخرى.
وفي العام 2023، واصلت بورصة الكويت حملاتها للتوعية بسرطان الثدي، وذلك من خلال محاضرة خاصة قدمتها الدكتورة ميرفت سعود الصالح، استشارية عامة لأورام سرطان الثدي لموظفات «البورصة» والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة المتواجدة في مبنى بورصة الكويت.
وتضمنت حملة الشركة التي استمرت على مدى شهر أكتوبر على نشر سلسلة توعوية على منصاتها للتواصل الاجتماعي، تناولت تفاصيل عن المرض وفوائد الكشف المبكر عنه. إضافةً إلى ذلك، اضاءت “البورصة» مبناها باللون الوردي، الذي يرتبط بسرطان الثدي منذ عام 1992، منضمة إلى العديد من المباني في الكويت وحول العالم.
كما أضاءت بورصة الكويت مبناها باللون الأزرق احتفاءً بشهر التوعية بصحة الرجال وحملة "موفمبر" السنوية، ونظّمت جلسة توعوية لموظفي الشركة ورواد المبنى، القاها الدكتور/ محمد عبدالمحسن الغانم، استشاري جراحة المسالك البولية والعقم في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، والتي سلّطت الضوء على القضايا الصحية الحرجة لدى الرجال، بما في ذلك سرطان البروستاتا.
وتهدف حملة "موفمبر"، التي يتم الاحتفال بها عالمياً في شهر نوفمبر من كل عام، إلى تعزيز الصحة البدنية والنفسية لدى الرجال، وتناول القضايا الصحية مثل سرطان البروستاتا ومشاكل الصحة الذهنية. كما توفر الحملة منبراً للمناقشات المفتوحة حول صحة الرجال، وتعزيز الدعم وتشجيع الخطوات الاستباقية نحو حياة صحية.
وفي إطار هذه المبادرات، تعاونت «البورصة» مع MedCell لتقديم مجموعة من الخدمات الطبية في يوم الجلسة التوعوية، بما في ذلك الفحوصات المخبرية، والاستشارات، وعدد من العلاجات الأخرى.
البيئة
رغم أن بصمتنا البيئية كشركة محدودة نسبياً مقارنة مع بعض القطاعات وخاصة النفطية والصناعية، إلا أننا نلتزم تماماً بمسؤوليتنا في تقليص الأثر البيئي الناتج عن عملياتنا، إنطلاقاً من وعينا بالترابط بين الأسواق المالية والمنظومة العالمية الواسعة. وندرك أن المساهمات الصغيرة في الحفاظ على البيئة بإمكانها احداث فارقاً كبيرًا من خلال العمل الجماعي، ولذلك، يظل التزامنا راسخاً حينما يتعلق الأمر بالبيئة.
نحن ندرك تمامًا استهلاكنا للموارد الطبيعية في عملياتنا اليومية وآثاره، وندرك أن البنية التحتية والتكنولوجيا والموارد المستخدمة لتسهيل تداول الأسهم من الممكن أن تؤثر على سلامة كوكبنا. ولهذه الغاية، نلتزم بتقليل بصمتنا البيئية كجزء أساسي في ثقافة شركتنا التي تقود قراراتنا العملية.
تفعيل دورنا في حماية البيئة
واصلت بورصة الكويت دعمها لجهود مكافحة التلوث البلاستيكي في يوم البيئة العالمي 2023، مؤكدة التزامها بأن تكون شركة مسؤولة ومستدامة تسهم في شراكات استراتيجية للمبادرات والمشاريع التي تهدف إلى حماية البيئة، حيث استمرت «البورصة» في دعمها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا، وفريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية، وشركة أمنية لتجميع البلاستيك، وذلك لرفع وعي المجتمع العالمي بأهمية دوره في الحد من التلوث البلاستيكي.
وتتوافق مبادرة يوم البيئة العالمي مع استراتيجية الاستدامة المؤسسية لبورصة الكويت، والتي تهدف إلى إيجاد قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية طويلة الأجل لأصحاب المصالح. كما تُعد هذه المبادرة عنصراً أساسياً في استراتيجية أعمال بورصة الكويت الشاملة، حيث تسهم في تعزيز جهود الشركة للتنمية المستدامة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتتماشى مع الهدف الثالث عشر - العمل المناخي – والهدف السابع عشر - الشراكة من أجل الأهداف - من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة، عززت بورصة الكويت شراكاتها مع فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية، وتعاونت مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمساندة جهود فريق الغوص للحفاظ على البيئة البحرية في الكويت، ومواصلة دعمها لمبادرات الفريق المختلفة، الذي استطاع رفع أكثر من 2000 طن من المخلفات، بما في ذلك 300 طن من المخلفات البلاستيكية منذ عام 2009.
في العام 2023، قامت «البورصة» برعاية مبادر حماية جون الكويت حيث نجح فريق الغوص الكويتي في إزالة أكثر من 111 طن من النفايات من خلال 91 مهمة في «قارب البورصة»، شملت المهام إزالة 84 طناً من النفايات الخطرة من خلال 72 مهمة، وإزالة 11 أطنان من شباك الصيد المهملة، بالإضافة إلى رفع خمسة سفن وقوارب من قاع الجون يزيد وزنها الإجمالي عن 16 طنًا.
كذلك دعمت «البورصة» من خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج أمنية لتجميع وإعادة تدوير البلاستيك، ودعم مبادرات إعادة تدوير البلاستيك، ليصبح مبنى بورصة الكويت أول مبنى يحصل على شهادة «الزجاجة الزرقاء» من «أمنية»، والتي تمنح للشركات تقديراً لجهودها في إعادة تدوير البلاستيك وتعزيز الاقتصاد الدائري. ويهدف هذا النهج الاستباقي إلى الحد من الأثر البيئي لعمليات «البورصة».
كما رعت بورصة الكويت الدفعة الثانية من طلاب برنامج «درب الأخضر» التابع لأكاديمية لوياك للفنون- "لابا"، والذي يقدم التدريب العملي في مجال الزراعة ويهدف لإكساب المتدربين بمهارات متقدمة تساعدهم في الحصول على فرص عمل في المشروعات الزراعية الحالية والمستقبلية.
وشهدت النسخة الثانية من البرنامج تخريج 18 طالباً تم تمكينهم في الزراعة المستدامة من خلال التجارب الغامرة ودورة شاملة في هذا المجال، حيث نجح الطلاب في زراعة 400 شجرة مما ساعد في تقليل البصمة الكربونية وإنشاء نظام بيئي أكثر تنوع.
استهلاك الطاقة والمياه
تماشيًا مع التزامنا بحماية البيئة، قمنا بتنفيذ مبادرات مختلفة للحد من تأثير عملياتنا عليها، بما في ذلك اعتماد تقنيات موفرة للطاقة في المبنى، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة حيثما أمكن ذلك، والعمل المستمر على زيادة الوعي بالممارسات المستدامة بين موظفينا وكافة أصحاب المصالح.
ذلك ونجحت بورصة الكويت في تعديل معايير التشغيل لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المبنى بعد المفاوضات والتعاون مع مستشاري LEED، وهو تغيير محوري يقف كعامل أساسي وراء انخفاض استهلاكنا للكهرباء. وقد أدى تشغيل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المحسّن إلى تقليل استخدامنا للطاقة بشكل فعال، بما يتماشى مع أهدافنا للاستدامة المؤسسية.
علاوة على ذلك، كان لتجديد دورات المياه في الشركة دور فعال في الحفاظ على المياه، حيث قامت «البورصة» بتقديم معدات مبتكرة مصممة للتحكم في استهلاك الزوار للمياه مع تبني حلول صديقة للبيئة، وهي تجديدات تدل على التزام بورصة الكويت بالإدارة المسؤولة للموارد وتعزز نهج أكثر استدامة.
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