5 أضعاف تيتانيك.. شاهد أكبر سفينة سياحية في العالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رغم اتهامات موجهة لها بإلحاق أضرار بيئية كبيرة، أبحرت أكبر سفينة سياحية جديدة في العالم من ميناء ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، يوم السبت برحلتها الأولى، باتجاه منطقة البحر الكاريبي.

فقد أثارت سفينة "أيكن أوف ذي سيز" (con of the Seas) التابعة لشركة "رويال كاريبيان"، انتقادات بوصفها رمزاً للإفراط والمبالغة في الصناعة الحديثة.



وهي أيضاً أحدث إضافة إلى قطاع الرحلات البحرية الذي يتعافى بعد سنوات جائحة كوفيد، وكالة الصحافة الفرنسية.



تحمل أكثر من 7 آلاف شخص

ويبلغ طول السفينة 365 متراً ومؤلفة من 20 طبقة تضم 2805 مقصورات و40 مطعماً، وفي إمكانها استيعاب 5610 ركاب مع طاقم يضم 2350 فرداً.



كما هي مقسمة إلى ثماني مناطق مختلفة، وتضم سبعة أحواض سباحة وتسعة أحواض جاكوزي وشلالاً يبلغ ارتفاعه 17 متراً.

خمسة أضعاف حجم "تيتانيك"

وبحمولة إجمالية تبلغ 250 ألفا و800 طن، ما يوازي خمسة أضعاف حجم "تيتانيك"، خرجت هذه السفينة من حوض بناء السفن بمدينة توركو في فنلندا.



وقد استضافت الشركة، ومقرها في ميامي، لإطلاق رحلتها الافتتاحية اللاعب الشهير ليونيل ميسي، نجم نادي "إنتر ميامي" لكرة القدم في المدينة.



كذلك تسحب "أيكن أوف ذي سيز" لقب أكبر سفينة سياحية في العالم من زميلتها "واندر أوف ذي سيز" التابعة أيضاً لشركة "رويال كاريبيان".

تعمل بالغاز الطبيعي المسال

يشار إلى أن السفينة المسجلة في جزر البهاماس، هي أول سفينة تابعة لشركة الرحلات البحرية الأميركية العملاقة تعمل بالغاز الطبيعي المسال، وهو وقود أحفوري تقدمه الشركات العاملة في القطاع على أنه بديل أكثر مراعاة للبيئة مقارنة بالفيول الثقيل، لكنه يتسبب بانبعاثات في الميثان، أحد أقوى الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.



كما أن هذه السفينة مجهزة بنظام يحوّل النفايات إلى طاقة، وآخر لإعادة تدوير المياه على متنها، بحسب "رويال كاريبيان"، ما يعد بتقليل التأثير البيئي لهذا النوع من السفن، وهو موضوع يتسبب بانتقادات كثيرة لقطاع الرحلات البحرية.

















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