روسيا تختبر مسيّراتها الجوية في قارة القطب الجنوبي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستخدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة بنشاط مسيّرات ZALA Aero الجوية التابعة لشركة ZALA الروسية.
أما مسيّرات ZALA Z-16 المطورة والمتعددة المهام فتستخدم مع مسيّرات "لانتسيت" لأغراض الاستطلاع وتعديل النيران ومراقبة استخدام المدفعية.
مع ذلك فإن الطلب على استخدام المسيّرات في القطاع المدني قد ازداد أضعافا في العالم وروسيا، ويتم استخدامها كذلك في منطقتي القطبين الشمالي والجنوبي.
وقررت شركة ZALA إجراء اختبار نموذج Z-16 في ظروف قارة القطب الجنوبي حيث من الصعب استخدام طرق كلاسيكية لجمع المعلومات.
RT
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