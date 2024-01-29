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كيف يحدث الكسوف.. فيديو مذهل للحظات تغرق الكوكب في الظلام

1/29/2024 3:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بينما يتحضر العالم لمشاهدة كسوف كلي للشمس في 8 أبريل/ نيسان المقبل، حيث يحجب القمر الشمس تماماً عن ملايين الأشخاص في أميركا الشمالية، كشف مقطع متخيل لحظات مذهلة لكيفية حدوث ذلك حيث يستغرق الأمر بضع ثوان يظهر فيها القمر كاملاً كأنه سيصطدم بالأرض.

وأوضح المقطع المركب كيف يحدث بعد ذلك مباشرة كسوف كلي للشمس لمدة 5 ثوانٍ فقط يحل فيها الظلام فجأة، ويعود النور، إذ تحدث هذه الظاهرة فقط في نقطة الحضيض، وهي النقطة التي يكون فيها القمر أقرب إلى الأرض، وحينها يمكن رؤية السرعة الكبيرة التي يتحرك بها الكوكب.

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