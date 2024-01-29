كيف يحدث الكسوف.. فيديو مذهل للحظات تغرق الكوكب في الظلام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بينما يتحضر العالم لمشاهدة كسوف كلي للشمس في 8 أبريل/ نيسان المقبل، حيث يحجب القمر الشمس تماماً عن ملايين الأشخاص في أميركا الشمالية، كشف مقطع متخيل لحظات مذهلة لكيفية حدوث ذلك حيث يستغرق الأمر بضع ثوان يظهر فيها القمر كاملاً كأنه سيصطدم بالأرض.
وأوضح المقطع المركب كيف يحدث بعد ذلك مباشرة كسوف كلي للشمس لمدة 5 ثوانٍ فقط يحل فيها الظلام فجأة، ويعود النور، إذ تحدث هذه الظاهرة فقط في نقطة الحضيض، وهي النقطة التي يكون فيها القمر أقرب إلى الأرض، وحينها يمكن رؤية السرعة الكبيرة التي يتحرك بها الكوكب.
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