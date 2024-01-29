الارصاد: هطولات مطرية غزيرة اليوم وإندفاع لمنخفض قبرصي جديد غداً

الارصاد: هطولات مطرية غزيرة اليوم وإندفاع لمنخفض قبرصي جديد غداً
التاريخ
1/29/2024 3:10:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب يتحدث عن هطولات مطرية غزيرة اليوم وإندفاع لمنخفض قبرصي جديد غداً
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