سلطة وادي الأردن: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 116 مليون م3 بنسبة 40 %

سلطة وادي الأردن: ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 116 مليون م3 بنسبة 40 %
التاريخ
1/29/2024 3:10:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
امين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة يتحدث عن ارتفاع تخزين سدود المملكة إلى 116 مليون م3 بنسبة 40 %
MENAFN29012024000208011052ID1107779678
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