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حماس: مؤتمر أمس يكشف نوايا مبيتة لتطبيق جريمة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني

1/29/2024 3:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعوة الإئتلاف الحاكم في إسرائيل خلال مؤتمر أمس لضم الضفة وغزة "يكشف النوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد شعبنا".


ووجهت الحركة في بيان دعوة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل "اتخاذ موقف حازم من عقد هذا المؤتمر الفاشي وإدانته بشكل واضح".


وشارك 12 وزيرا إسرائيليا بعضهم من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأكثر من 15 عضو كنيست في مؤتمر أمس حول إعادة المستوطنات إلى غزة، وسط دعوات المشاركين من أنصار اليمين المتطرف إلى "تهجير" الفلسطينيين من قطاع غزة.


وقال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في كلمة خلال المؤتمر "أخاطبك من هذه المنصة يا رئيس الوزراء، لقد حان وقت العودة إلى الديار في غوش قطيف وشمال شمرون، حان وقت تشجيع هجرة الفلسطينيين وحان وقت الانتصار".


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