حماس: مؤتمر أمس يكشف نوايا مبيتة لتطبيق جريمة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعوة الإئتلاف الحاكم في إسرائيل خلال مؤتمر أمس لضم الضفة وغزة "يكشف النوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد شعبنا".
ووجهت الحركة في بيان دعوة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل "اتخاذ موقف حازم من عقد هذا المؤتمر الفاشي وإدانته بشكل واضح".
وشارك 12 وزيرا إسرائيليا بعضهم من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأكثر من 15 عضو كنيست في مؤتمر أمس حول إعادة المستوطنات إلى غزة، وسط دعوات المشاركين من أنصار اليمين المتطرف إلى "تهجير" الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في كلمة خلال المؤتمر "أخاطبك من هذه المنصة يا رئيس الوزراء، لقد حان وقت العودة إلى الديار في غوش قطيف وشمال شمرون، حان وقت تشجيع هجرة الفلسطينيين وحان وقت الانتصار".
MENAFN29012024000208011052ID1107779677
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.