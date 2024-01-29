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الصحة الفلسطينية: إصابتان خطيرتان برصاص جيش الاحتلال في الخليل

1/29/2024 3:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجلت وزارة الصحة الفلسطينية إصابتين خطيرتين برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة دورا جنوب الخليل صباح اليوم الاثنين.


وأفاد مراسل الجزيرة في وقت سابق اليوم باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين.

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