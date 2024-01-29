الصحة الفلسطينية: إصابتان خطيرتان برصاص جيش الاحتلال في الخليل

الصحة الفلسطينية: إصابتان خطيرتان برصاص جيش الاحتلال في الخليل
التاريخ
1/29/2024 3:10:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجلت وزارة الصحة الفلسطينية إصابتين خطيرتين برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة دورا جنوب الخليل صباح اليوم الاثنين.
وأفاد مراسل الجزيرة في وقت سابق اليوم باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين.
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