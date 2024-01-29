10 شهداء في قصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا بغزة

10 شهداء في قصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا بغزة
التاريخ
1/29/2024 3:10:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن 10 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم الاثنين مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) تؤوي نازحين في حي الرمال غرب غزة.
وأكد مراسل الجزيرة على استشهاد 33 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط القطاع منذ مساء أمس الأحد.
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