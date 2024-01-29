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10 شهداء في قصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا بغزة

1/29/2024 3:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن 10 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم الاثنين مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) تؤوي نازحين في حي الرمال غرب غزة.


وأكد مراسل الجزيرة على استشهاد 33 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط القطاع منذ مساء أمس الأحد.


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