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اعلام عبري : إسرائيل ترسل قوات إلى حدود مصر

1/29/2024 3:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل أبلغت مصر عزمها إرسال قوات إلى منطقة محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع غزة، رغم معارضة مصر الشديدة.


وأوضحت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن مصر رفضت الطلب، محذرة من أن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب أصبحت في خطر.


وردا على سؤال حول الأزمة مع قطر ومصر، قال رئيس الوزراء نتنياهو مساء السبت الماضي: "العلاقات مع مصر مستمرة وطبيعية بين الحكومتين طوال الوقت. كل واحد منا لديه مصالح، يجب على مصر قول أشياء معينة. إنهم يهتمون بمصالحهم ونحن نهتم بمصالحنا".


وكان ضياء رشوان، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في مصر، قد أكد الأسبوع الماضي إن أي تحرك إسرائيلي لاحتلال محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات بين إسرائيل ومصر.


وفي الوقت نفسه، ألمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي السابق. آفي بنياهو على حسابه الخاص بموقع X أن على الجيش الإسرائيلي أن يصل إلى رفح، المتاخمة لمصر.


وكان الجيش الإسرائيلي قد طالب في الأيام الأخيرة جنود الجانب المصري بالابتعاد عن المحور، استعدادا لمهاجمة المكان.

روسيا اليوم


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