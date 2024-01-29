بـ 3 شروط.. إسرائيل توافق على زيارة وفد أممي لشمال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على طلب الولايات المتحدة إرسال وفد من الأمم المتحدة لزيارة شمال قطاع غزة لفحص الوضع هناك وتحديد الاحتياجات للسماح للسكان بالعودة إلى الشمال.

وقال موقع Ynet العبري إن هذه الموافقة مقرونة بـ3 شروط أولها حدده وزير الجيش يوآف غالانت ويقضي بأن يقوم الوفد بزيارة المستوطنات المحيطة بالقطاع قبل دخول شمال قطاع غزة.

أما الشرط الثاني فهو توضيح إسرائيلي بأن الموافقة على الجولة لا تهدف إلى إعادة السكان إلى شمال قطاع غزة، والشرط الثالث هو أن يشارك مسؤول أمريكي بجولة الوفد الأممي.

وحسب الموقع الإسرائيلي فإنه من المفترض أن يتم تنسيق زيارة وفد الأمم المتحدة إلى شمال قطاع غزة من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور فانسلاند، مبينة أنه لا تزال هناك مسألة لم يتم حلها: أي قوة ستؤمن وفد الأمم المتحدة، هل الجيش الإسرائيلي أم قوات الأمن التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف: "لا شك أن الزيارة ستتطلب تنسيقا حساسا للغاية مع الجيش الإسرائيلي لضمان عدم تعرض أعضاء الوفد للأذى".



