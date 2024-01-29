حزب الله يستهدف ثكنة برانيت الإسرائيلية بصواريخ بركان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت /PNN- أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، إطلاق صواريخ من طراز "بركان" استهدفت ثكنة "برانيت" الإسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وقال الإعلام الحربي لـ "حزب الله" في بيان إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:00) من صباح يوم الاثنين 29-01-2024 ثكنة ‏برانيت بصواريخ "بركان" وأصابوها إصابة مباشرة".‏

من جهتها، تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من جنوب لبنان باتجاه برانيت في الجليل.

وقال موقع "ynet" العبري، إن الجيش الإسرائيلي أطلق نيران المدفعية باتجاه المنطقة الواقعة في جنوب لبنان، التي انطلقت منها الصواريخ نحو موقع برانيت.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام للحزب حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".



