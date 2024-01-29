الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في الزعيم

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المواطن عدنان دروي، على هدم منزله ذاتيا في بلدة الزعيم شرق القدس المحتلة.
وأفاد درويش، بأن 6 أفراد يقطنون في المنزل، الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، وأمهلته بلدية الاحتلال 24 ساعة، لهدمه، قبل أن تقوم بهدمه بآلياتها، وتغريمه.
وأوضح أن هدم المنزل يأتي ضمن مخطط توسيع شارع استعماري بين بلدتي الزعيم والعيسوية.
وكانت قوات الاحتلال قد هدمت قرابة 110 منازل بمدينة القدس خلال العام الماضي، فيما أجبرت أصحاب 130 منزلا على هدمها ذاتيا، وفقا لإحصائيات صادرة عن مؤسسات مقدسية.
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