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الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في الزعيم

1/29/2024 3:10:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المواطن عدنان دروي، على هدم منزله ذاتيا في بلدة الزعيم شرق القدس المحتلة.

وأفاد درويش، بأن 6 أفراد يقطنون في المنزل، الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، وأمهلته بلدية الاحتلال 24 ساعة، لهدمه، قبل أن تقوم بهدمه بآلياتها، وتغريمه.

وأوضح أن هدم المنزل يأتي ضمن مخطط توسيع شارع استعماري بين بلدتي الزعيم والعيسوية.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت قرابة 110 منازل بمدينة القدس خلال العام الماضي، فيما أجبرت أصحاب 130 منزلا على هدمها ذاتيا، وفقا لإحصائيات صادرة عن مؤسسات مقدسية.


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