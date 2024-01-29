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الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على سفينة للبحرية الأمريكية في خليج عدن

1/29/2024 3:10:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عدن/PNN- قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، إن الجماعة المتحالفة مع إيران أطلقت صاروخا على السفينة التابعة للبحرية الأمريكية“لويس بي بولر” أثناء إبحارها عبر خليج عدن أمس الأحد.

وأضاف سريع في بيان نشره عبر حسابه على منصة“إكس” أن استهداف السفينة الأمريكية جاء“انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا”.


(رويترز)


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