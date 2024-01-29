الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ على سفينة للبحرية الأمريكية في خليج عدن

(MENAFN
- Palestine News Network )
عدن/PNN- قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، إن الجماعة المتحالفة مع إيران أطلقت صاروخا على السفينة التابعة للبحرية الأمريكية“لويس بي بولر” أثناء إبحارها عبر خليج عدن أمس الأحد.
وأضاف سريع في بيان نشره عبر حسابه على منصة“إكس” أن استهداف السفينة الأمريكية جاء“انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا”.
(رويترز)
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