شهيد واصابة خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في دورا جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- اُستشهد شاب، وأصيب آخر بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا جنوب الخليل.
وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب، باستشهاد شاب متأثرا بإصابته الخطيرة التي أصيب بها في الرأس، فيما لا تزال حالة المصاب الآخر الذي أصيب في منطقة الصدر خطيرة.
وأوضحت محادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام حوب المواطنين، ما تسبب بإصابة شابين بالرصاص الحي، وآخرين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام، وجرى معالجتهم ميدانيا.
يتبع..
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