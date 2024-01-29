شهيد واصابة خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في دورا جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- اُستشهد شاب، وأصيب آخر بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا جنوب الخليل.

وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب، باستشهاد شاب متأثرا بإصابته الخطيرة التي أصيب بها في الرأس، فيما لا تزال حالة المصاب الآخر الذي أصيب في منطقة الصدر خطيرة.

وأوضحت محادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام حوب المواطنين، ما تسبب بإصابة شابين بالرصاص الحي، وآخرين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام، وجرى معالجتهم ميدانيا.

يتبع..



